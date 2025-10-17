Fatih Tekke Rizespor maçı ilk 11'ini belirledi! Trabzonspor'da forma o yıldızların
Bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çeken Trabzonspor, milli aranın ardından Çaykur Rizespor deplasmanı ile hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, sahaya çıkaracağı 11'i belirledi. İşte detaylar...
Trabzonspor, Kayserispor'u 4-0 yenmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Galatasaray derbisi öncesindeki ilk hedefini kayıpsız geçmeyi hedefleyen teknik direktör Fatih Tekke, kadrosunu netleştirdi.
RANDEVUDA 47. KARŞILAŞMA
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak. Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize'de karşı karşıya gelecek. İki ezeli komşu, lig tarihinde 47. kez kozlarını paylaşacak.
MELER YÖNETECEK
İki takım arasında oynanacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Yardımcılıklarını Canbaş Elbil ve Mehmet Akıncık üstlenecek. Dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak.
TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 46 maçta üstün taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer bu mücadelelerde 28 galibiyet elde ederken, Çaykur Rizespor 9 kez sahadan galip ayrıldı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da Trabzonspor'un büyük üstünlüğü dikkat çekiyor. Bordo-mavili ekip 92 kez fileleri havalandırırken, Rizespor yalnızca 43 gol atabildi.
4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAYBETTİ
Rize'de oynanan karşılaşmalarda tablo biraz daha dengeli. İki takım bu şehirde 23 kez karşılaştı. Trabzonspor 9 kez galip gelirken, Çaykur Rizespor 7 galibiyet aldı ve 7 maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Ancak son yıllarda üstünlük ev sahibi Rizespor'da. Bordo-mavililer, Rize deplasmanında son 4 sezonda 3 kez mağlup oldu ve sadece 1 kez berabere kaldı. Trabzonspor'un bu Didi Stadyumu'ndaki son galibiyeti 2019-2020 sezonunda 2-1'lik skorla gelmişti.
SON DÖNEMDE İPLER RİZESPOR'UN ELİNDE
Karadeniz rekabetinde son dönemde de üstünlük Çaykur Rizespor'un elinde. İki ekip arasındaki son 5 maçın 3'ünü Rizespor kazandı. Trabzonspor yalnızca 1 kez galip gelirken, 1 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Rizespor 2021-2022 sezonunda sahasında 3-2, 2023-2024 sezonunda deplasmanda 3-2, yine evinde 1-0 ve geçtiğimiz sezonda 3-1 kazanmayı başardı. Trabzonspor bu süreçteki tek galibiyetini geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sahasında 2-0'lık skorla aldı.
EN FARKLI SKORLAR FIRTINA'DAN
İki takım arasındaki rekabetin tarihine bakıldığında en farklı galibiyetleri Trabzonspor elde etti. Bordo-mavililer 2015-2016 sezonunda Rizespor'u sahasında 6-0, 2005-2006 sezonunda ise deplasmanda 6-1 mağlup ederek ezeli rakibine büyük üstünlük kurdu.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Fatih Tekke'nin Çaykur Rizespor maçına Onana, Mustafa, Pina, Savic, Batagov, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Felipe Augusto, Olaigbe ve Onuachu'yu sürmesi bekleniyor.