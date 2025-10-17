Fatih Tekke Rizespor maçı ilk 11'ini belirledi! Trabzonspor'da forma o yıldızların

TRABZONSPOR ÜSTÜN İki takım arasında bugüne kadar oynanan 46 maçta üstün taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer bu mücadelelerde 28 galibiyet elde ederken, Çaykur Rizespor 9 kez sahadan galip ayrıldı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da Trabzonspor'un büyük üstünlüğü dikkat çekiyor. Bordo-mavili ekip 92 kez fileleri havalandırırken, Rizespor yalnızca 43 gol atabildi.

4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAYBETTİ Rize'de oynanan karşılaşmalarda tablo biraz daha dengeli. İki takım bu şehirde 23 kez karşılaştı. Trabzonspor 9 kez galip gelirken, Çaykur Rizespor 7 galibiyet aldı ve 7 maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Ancak son yıllarda üstünlük ev sahibi Rizespor'da. Bordo-mavililer, Rize deplasmanında son 4 sezonda 3 kez mağlup oldu ve sadece 1 kez berabere kaldı. Trabzonspor'un bu Didi Stadyumu'ndaki son galibiyeti 2019-2020 sezonunda 2-1'lik skorla gelmişti.

SON DÖNEMDE İPLER RİZESPOR'UN ELİNDE Karadeniz rekabetinde son dönemde de üstünlük Çaykur Rizespor'un elinde. İki ekip arasındaki son 5 maçın 3'ünü Rizespor kazandı. Trabzonspor yalnızca 1 kez galip gelirken, 1 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Rizespor 2021-2022 sezonunda sahasında 3-2, 2023-2024 sezonunda deplasmanda 3-2, yine evinde 1-0 ve geçtiğimiz sezonda 3-1 kazanmayı başardı. Trabzonspor bu süreçteki tek galibiyetini geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sahasında 2-0'lık skorla aldı.