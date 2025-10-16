İspanya'nın Valencia kentindeki Roig Arena'da oynanan mücadele nefesleri kesti. Normal süresi 65-65 berabere biten maçta sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında tecrübesini konuşturarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, EuroLeague'deki mükemmel başlangıcını sürdürürken, Valencia Basket sezonun ilk mağlubiyetini aldı.
MAÇIN DETAYLARI
Salon: Roig Arena (Valencia, İspanya)
Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Sonia Teixeira (Portekiz), Domen Krajnc (Slovenya)
SKOR DAĞILIMI
Valencia Basket (72): Buenavida 13, Romero 6, Iagupova 3, Carrera 17, Alexander 6, Araujo 2, Casas -, Fam 17, Atkinson 3, Abdelkader 5, Lekovic -
Fenerbahçe Opet (75): Allemand 5, Sevgi Uzun 4, Allen 12, Billings 20, Rupert 19, Olcay Çakır Turgut 3, Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek 6
1. Periyot: 24-13
Devre: 31-28
3. Periyot: 48-53
Normal süre: 65-65
Maç sonucu: 72-75
MAÇIN YILDIZLARI
Fenerbahçe Opet'te Monica Billings 20 sayı, Rupert 19 sayı ile öne çıkarken, Allen kritik anlarda devreye girerek galibiyette büyük pay sahibi oldu.
Kanarya, üçüncü hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi LDLC ASVEL Feminin'i konuk edecek.