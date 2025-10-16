PODCAST CANLI YAYIN

Melekler'den 2'de 2! Valencia Basket - Fenerbahçe Opet: 72-75 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague C Grubu 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Valencia Basket’i uzatmada 75-72 mağlup ederek grupta ikide iki yaptı.

İspanya'nın Valencia kentindeki Roig Arena'da oynanan mücadele nefesleri kesti. Normal süresi 65-65 berabere biten maçta sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında tecrübesini konuşturarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, EuroLeague'deki mükemmel başlangıcını sürdürürken, Valencia Basket sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Roig Arena (Valencia, İspanya)

Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Sonia Teixeira (Portekiz), Domen Krajnc (Slovenya)

SKOR DAĞILIMI

Valencia Basket (72): Buenavida 13, Romero 6, Iagupova 3, Carrera 17, Alexander 6, Araujo 2, Casas -, Fam 17, Atkinson 3, Abdelkader 5, Lekovic -

Fenerbahçe Opet (75): Allemand 5, Sevgi Uzun 4, Allen 12, Billings 20, Rupert 19, Olcay Çakır Turgut 3, Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek 6

1. Periyot: 24-13

Devre: 31-28

3. Periyot: 48-53

Normal süre: 65-65

Maç sonucu: 72-75

MAÇIN YILDIZLARI

Fenerbahçe Opet'te Monica Billings 20 sayı, Rupert 19 sayı ile öne çıkarken, Allen kritik anlarda devreye girerek galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Kanarya, üçüncü hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi LDLC ASVEL Feminin'i konuk edecek.

