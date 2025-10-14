EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a konuk oldu. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz rakibini 82-78 mağlup ederek iki maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Bu sonuçla lacivert beyazlılar, EuroLeague'de ikinci galibiyetini elde ederken, Yunan ekibi ikinci yenilgisini aldı.

Anadolu Efes'te Swider 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Larkin 18 sayılık katkısıyla kritik anlarda sorumluluk aldı. Ercan Osmani ise pota altında etkili bir performans sergiledi. Olympiakos cephesinde Peters ve Ward takımlarını ayakta tutmaya çalışsa da son bölümdeki Efes direncine engel olamadılar.

Maç Detayları

Salon: Barış ve Dostluk Salonu (Pire)

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Jakub Zamojski (Polonya), Maxime Boubert (Fransa)

Olympiakos

Ward 13, Vezenkov 12, Dorsey 11, Ntilikina 9, Milutinov 7, Papanikolaou 4, Lee -, Peters 14, Hall 6, Kostas Antetokounmpo 2, Netzipoglou -

Anadolu Efes

Weiler-Babb -, Papagiannis 3, Cordinier 10, Ercan Osmani 12, Larkin 18, Dozier 11, Loyd 2, Smits -, Swider 20, Jones 6, Beaubois -

1. Periyot: 25-28

Devre: 51-48

3. Periyot: 67-67

Maç Sonu: 78-82