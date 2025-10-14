Mücadeleye etkili başlayan Macaristan, daha 8. dakikada Attila Szalai'nin golüyle 1-0 öne geçti. Savunmadan gelen milli oyuncu, köşe vuruşunda iyi yükselerek topu ağlara gönderdi.

Bu golün ardından baskısını artıran Portekiz, 22. dakikada Cristiano Ronaldo'nun klas dokunuşuyla skoru eşitledi. Asisti Fenerbahçe'de forma giyen Nelson Semedo yaptı.

İlk yarının son dakikalarında tempo giderek yükseldi. 45. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Ronaldo, ceza sahası içinde topla buluşarak Portekiz'i 2-1 öne geçirdi. Ev sahibi ekip soyunma odasına üstünlükle giderken tribünlerde büyük coşku yaşandı.

SZOBOSZLAI SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıda Portekiz topa daha fazla sahip olsa da Macaristan pes etmedi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye çıkan yıldız futbolcu Dominik Szoboszlai, skoru 2-2'ye getirdi. Gol sonrası Macaristan kulübesi büyük sevinç yaşarken, Portekiz cephesinde hayal kırıklığı hâkimdi.

RONALDO'DAN YENİ BİR REKOR

Bu karşılaşmada iki kez ağları sarsan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası Elemeleri tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Toplamda 41 gole ulaşan Portekizli süper yıldız, tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

SZALAI VE SEMEDO'DAN ETKİLİ PERFORMANS

Portekiz'de Nelson Semedo 90 dakika sahada kalırken, Ronaldo'nun ilk golünde yaptığı asistle büyük alkış topladı. Macaristan'da ise Attila Szalai ve Roland Sallai maçı baştan sona tamamladı. Szalai, erken dakikalarda kaydettiği golle gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından Portekiz puanını 10'a yükseltti ve grupta liderliğini sürdürdü. Macaristan ise 5 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

Portekiz, bir sonraki maç haftasında İrlanda Cumhuriyeti deplasmanına konuk olacak. Macaristan ise Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak ve çıkış arayacak.