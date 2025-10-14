PODCAST CANLI YAYIN

Merih Demiral'dan 15 ay sonra duble

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan ile Kocaeli Stadyumu’nda oynadığı mücadeleye Merih Demiral damga vurdu. Kendi memleketinde sahaya çıkan milli yıldız, attığı iki golle geceye adını altın harflerle yazdırdı.

Giriş Tarihi:
Merih Demiral'dan 15 ay sonra duble

Kocaeli doğumlu olan Merih Demiral, doğduğu şehirde A Milli Takım formasıyla sahaya çıkmanın gururunu yaşadı. Tribünlerdeki binlerce Kocaelili taraftar, kendi evlatlarını alkışlarla karşıladı. Ayrıca özel bir pankart da hazırlandı.

Merih Demiral için hazırlanan pankart (AA)Merih Demiral için hazırlanan pankart (AA)

Yıldız stoper, bu desteğe iki golle karşılık verdi. Kullanıllan köşe vuruşlarında iki kez ağları sarsarak Mamardashvili'yi mağlup etmeyi başarıp galibiyette büyük rol oynadı.

Merih en son geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya karşısında fileleri iki defa havalandırmıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Türkiye - Gürcistan | CANLI
Türk Telekom
Bizim Çocuklar'a tam destek! Başkan Erdoğan Türkiye-Gürcistan maçında
CANLI ANLATIM | Gazze anlaşmasında 2. aşama şimdi başlıyor! ABD Başkanı Donald Trump duyurdu
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Son dakika: Yukarı yönlü revize ettiler! IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'de Filistinlilere saldırı: Şehitler var | Hamas'tan çağrı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!