Merih Demiral'dan 15 ay sonra duble

Kocaeli doğumlu olan Merih Demiral , doğduğu şehirde A Milli Takım formasıyla sahaya çıkmanın gururunu yaşadı. Tribünlerdeki binlerce Kocaelili taraftar, kendi evlatlarını alkışlarla karşıladı. Ayrıca özel bir pankart da hazırlandı.

Merih Demiral için hazırlanan pankart (AA)

Yıldız stoper, bu desteğe iki golle karşılık verdi. Kullanıllan köşe vuruşlarında iki kez ağları sarsarak Mamardashvili'yi mağlup etmeyi başarıp galibiyette büyük rol oynadı.

Merih en son geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya karşısında fileleri iki defa havalandırmıştı.