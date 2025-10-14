PODCAST CANLI YAYIN

İngilizler Dünya Kupası biletini kaptı! İngiltere - Letonya: 5-0 | MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu’nda İngiltere, deplasmanda karşılaştığı Letonya’yı 5-0 mağlup ederek muhteşem bir galibiyete imza attı. Gareth Southgate yönetimindeki İngilizler, bu sonuçla birlikte turnuvaya katılmayı matematiksel olarak garantiledi.

Riga'daki Daugava Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiltere baştan sona oyunun hakimi oldu. 26. dakikada Antony Gordon, savunma arkasına sarkarak fileleri havalandırdı ve İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonlarına doğru devreye giren Harry Kane, önce 44. dakikada farkı ikiye çıkardı, ardından 45+4. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara göndererek skoru 3-0'a taşıdı.

İkinci yarıya da etkili başlayan İngilizler, 58. dakikada Letonyalı savunmacı Maksims Tonisevs'in kendi kalesine attığı golle farkı dörde yükseltti.
Son sözü ise 86. dakikada oyuna sonradan giren Eberechi Eze söyledi. Crystal Palace'ın yıldızı, fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi: Letonya 0 - 5 İngiltere.

Gruptaki altıncı maçını da kazanan İngiltere, puanını 18'e yükselterek Dünya Kupası bileti aldı. Southgate'in öğrencileri, grup aşamasında oynadıkları 6 maçta rakip filelere 21 gol gönderirken, kalelerinde yalnızca 2 gol gördü.

