Karşılaşmaya tempolu başlayan İtalya, topa daha fazla sahip olarak oyunun kontrolünü elinde tuttu. İsrail savunması özellikle ilk yarıda kompakt bir görüntü sergilese de baskıya dayanamadı. İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mateo Retegui, 45+2. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, devreye girilirken tribünlerde büyük bir coşku yarattı.

İKİNCİ YARIDA FARK GELDİ

İkinci devrede baskılı başlayan Gök Mavililer, oyunu rakip yarı alana yıktı. 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Retegui, farkı ikiye çıkardı. 90+3. dakikada ise Gianluca Mancini, skoru 3-0'a getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

RETEGUI YILDIZLAŞTI

Karşılaşmanın yıldızı şüphesiz iki gol atan Mateo Retegui oldu. Bitiriciliğiyle dikkat çeken 25 yaşındaki forvet, 90 dakika boyunca hücum hattında etkili bir performans sergiledi. Mancini'nin de son dakikalarda attığı gol, İtalya adına skoru perçinledi.