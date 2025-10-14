PODCAST CANLI YAYIN

Filistinli çocuklar A Milli Takım ile seremonide

A Milli Futbol Takımı’nın Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşması öncesinde, tribünleri dolduran binlerce taraftarı duygulandıran anlar yaşandı.

Karşılaşma öncesi düzenlenen seremoniye Filistinli çocuklar, A Milli Takım futbolcuları ile birlikte katıldı. Ay-yıldızlı oyuncularla el ele sahaya çıkan minik konuklar, tribünlerden büyük alkış ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Türkiye - Gürcistan maçında Türk ve Filistin bayrakları bir arada yer aldı (AA)Türkiye - Gürcistan maçında Türk ve Filistin bayrakları bir arada yer aldı (AA)

TRİBÜNLERDE FİLİSTİN VE TÜRK BAYRAKLARI YAN YANA

Seremoninin ardından Filistinli çocuklar aileleriyle birlikte tribünlerde yerlerini aldı. Tribünlerde açılan Türk ve Filistin bayrakları, stadyumda büyük bir birlik atmosferi yarattı. Taraftarlar, "Özgür Filistin" sloganları atarak hem Filistin halkına destek verdi hem de milli takıma moral aşıladı.

