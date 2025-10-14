Filistinli çocuklar A Milli Takım ile seremonide

Karşılaşma öncesi düzenlenen seremoniye Filistinli çocuklar, A Milli Takım futbolcuları ile birlikte katıldı. Ay-yıldızlı oyuncularla el ele sahaya çıkan minik konuklar, tribünlerden büyük alkış ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Türkiye - Gürcistan maçında Türk ve Filistin bayrakları bir arada yer aldı (AA)

TRİBÜNLERDE FİLİSTİN VE TÜRK BAYRAKLARI YAN YANA

Seremoninin ardından Filistinli çocuklar aileleriyle birlikte tribünlerde yerlerini aldı. Tribünlerde açılan Türk ve Filistin bayrakları, stadyumda büyük bir birlik atmosferi yarattı. Taraftarlar, "Özgür Filistin" sloganları atarak hem Filistin halkına destek verdi hem de milli takıma moral aşıladı.