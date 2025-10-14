EuroLeague’de dev randevu! Anadolu Efes - Olympiakos basketbol maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir?

Anadolu Efes, Euroleague'e iyi bir başlangıç yaparak ilk haftada Maccabi Rapyd'i 85-78 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekip, sonraki iki karşılaşmada Hapoel IBI'ye 87-81 ve Partizan'a 93-87 yenilerek üst üste iki mağlubiyet aldı. Üçüncü hafta sonunda Olympiakos 4. basamakta bulunurken, Anadolu Efes sıralamada 14. sırada yer aldı. Peki Anadolu Efes - Olympiakos basket maçı ne zaman, hangi kanalda?
OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
THY Euroleague'in 4. haftasında oynanacak Olympiakos – Anadolu Efes mücadelesi, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.15'te başlayacak. Yunanistan'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
EUROLEAGUE'DE 52. RANDEVU
Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa Ligi sahnesinde 52. kez karşı karşıya gelecek.