EuroLeague’de dev randevu! Anadolu Efes - Olympiakos basketbol maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir?

Anadolu Efes, Euroleague'e iyi bir başlangıç yaparak ilk haftada Maccabi Rapyd'i 85-78 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekip, sonraki iki karşılaşmada Hapoel IBI'ye 87-81 ve Partizan'a 93-87 yenilerek üst üste iki mağlubiyet aldı. Üçüncü hafta sonunda Olympiakos 4. basamakta bulunurken, Anadolu Efes sıralamada 14. sırada yer aldı. Peki Anadolu Efes - Olympiakos basket maçı ne zaman, hangi kanalda?