EuroLeague’de dev randevu! Anadolu Efes - Olympiakos basketbol maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir?

THY Euroleague’in 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı ekip, turnuvada şu ana kadar 1 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 14. sırada yer alıyor. Peki Anadolu Efes - Olympiakos basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

Anadolu Efes, Euroleague'e iyi bir başlangıç yaparak ilk haftada Maccabi Rapyd'i 85-78 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekip, sonraki iki karşılaşmada Hapoel IBI'ye 87-81 ve Partizan'a 93-87 yenilerek üst üste iki mağlubiyet aldı. Üçüncü hafta sonunda Olympiakos 4. basamakta bulunurken, Anadolu Efes sıralamada 14. sırada yer aldı. Peki Anadolu Efes - Olympiakos basket maçı ne zaman, hangi kanalda?

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
THY Euroleague'in 4. haftasında oynanacak OlympiakosAnadolu Efes mücadelesi, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.15'te başlayacak. Yunanistan'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

EUROLEAGUE'DE 52. RANDEVU
Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa Ligi sahnesinde 52. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Ekim 2001'den bu yana oynanan 51 maçta, lacivert-beyazlı ekip 26 galibiyet, Yunan temsilcisi ise 25 galibiyet elde etti. Taraflar arasındaki son mücadelede ise Olympiakos sahadan 92-89'luk skorla galip ayrılmıştı.

