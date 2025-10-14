Ciro Immobile'ye büyük şok! Kaçak yapılaşma için savcılık açıklaması

İtalya'nın Torre del Greco kentinde bulunan tesis, 20 Mart 2024'te görkemli bir törenle açılmıştı. Ancak Torre Annunziata Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, futbol okulunun bulunduğu alanın imar izni olmadan yapılaşmaya açıldığı iddia edildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Torre del Greco Jandarma Komutanlığı ve belediye zabıtası, mahkeme kararıyla birlikte tesisin kullanımını durdurdu ve önleyici el koyma işlemi gerçekleştirdi.

Ciro Immobile (Takvim.com.tr Foto Arşiv) 6 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI Soruşturma kapsamında aralarında Ciro Immobile'nin bazı akrabalarının da yer aldığı 6 kişi hakkında "izinsiz inşaat" ve "tehlikeli atık yönetiminde usulsüzlük" suçlamalarıyla inceleme başlatıldı. İtalyan savcılığı, dosya kapsamında çevre koruma kanunlarının ihlal edildiğini ve tesisin bulunduğu alanın "orman vasfı taşıyan doğal bir bölge" olduğunu belirtti.