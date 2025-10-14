PODCAST CANLI YAYIN

Ciro Immobile'ye büyük şok! Kaçak yapılaşma için savcılık açıklaması

İtalyan futbolunun önemli isimlerinden ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Ciro Immobile, sahadaki başarılarının aksine saha dışındaki gelişmelerle gündeme geldi. Yıldız futbolcunun sahibi olduğu “Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati” isimli futbol okulu, savcılık tarafından kaçak yapılaşma ve çevre ihlalleri gerekçesiyle mühürlendi.

İtalya'nın Torre del Greco kentinde bulunan tesis, 20 Mart 2024'te görkemli bir törenle açılmıştı. Ancak Torre Annunziata Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, futbol okulunun bulunduğu alanın imar izni olmadan yapılaşmaya açıldığı iddia edildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Torre del Greco Jandarma Komutanlığı ve belediye zabıtası, mahkeme kararıyla birlikte tesisin kullanımını durdurdu ve önleyici el koyma işlemi gerçekleştirdi.

6 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında aralarında Ciro Immobile'nin bazı akrabalarının da yer aldığı 6 kişi hakkında "izinsiz inşaat" ve "tehlikeli atık yönetiminde usulsüzlük" suçlamalarıyla inceleme başlatıldı. İtalyan savcılığı, dosya kapsamında çevre koruma kanunlarının ihlal edildiğini ve tesisin bulunduğu alanın "orman vasfı taşıyan doğal bir bölge" olduğunu belirtti.

SAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Torre Annunziata Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin yasal izinleri olmadan bölgeye otopark ve yeni spor alanları inşa ettikleri belirtildi. Ayrıca, çevreye zarar veren tehlikeli atıkların yasa dışı şekilde bertaraf edildiği iddia edilirken, bu faaliyetlerin alanın doğal yapısına zarar verdiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şüpheliler, çevre koruma ve imar izinleri olmadan ormanlık alanın bir bölümünde kazı çalışmaları yapmış, bölgeyi asfaltla kaplamış ve yeni yapılaşma faaliyetleriyle alanın doğal dokusunu bozmuştur. Önceden yapılan kaçak yapıların affedilmemesine rağmen, yeni inşaatlar gerçekleştirilmiştir."

IMMOBİLE SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından gözler Bologna forması giyen Ciro Immobile'ye çevrildi. Yıldız futbolcunun, şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadığı ancak avukatları aracılığıyla süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

