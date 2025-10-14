PODCAST CANLI YAYIN

Boğalar'dan kayıp yok! İspanya - Bulgaristan: 4-0 | MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda A Milli Takımımızın da bulunduğu grupta heyecan devam ediyor. Gecenin dikkat çeken mücadelesinde İspanya, sahasında konuk ettiği Bulgaristan’ı 4-0 mağlup ederek fire vermeden yoluna devam etti.

Giriş Tarihi:
Boğalar'dan kayıp yok! İspanya - Bulgaristan: 4-0 | MAÇ SONUCU

Madrid'de oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, ilk yarıda rakibini adeta kendi sahasına hapsetti. Maçın 35. dakikasında sahneye çıkan Mikel Merino, ceza sahası dışından attığı klas golle skoru 1-0 yaptı.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren İspanya, 57. dakikada yine Merino'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. 79. dakikada Bulgar savunmacı Atanas Atanasov Chernev, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderince skor 3-0'a geldi. Mücadelenin 90. dakikasında Mikel Oyarzabal, kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru ilan etti: 4-0.

Bu galibiyetle birlikte İspanya, E Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puana ulaştı ve zirvedeki yerini korudu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Bizim Çocuklar'a tam destek! Başkan Erdoğan Türkiye-Gürcistan maçında
CANLI ANLATIM | Gazze anlaşmasında 2. aşama şimdi başlıyor! ABD Başkanı Donald Trump duyurdu
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Son dakika: Yukarı yönlü revize ettiler! IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'de Filistinlilere saldırı: Şehitler var | Hamas'tan çağrı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı