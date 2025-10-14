Madrid'de oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, ilk yarıda rakibini adeta kendi sahasına hapsetti. Maçın 35. dakikasında sahneye çıkan Mikel Merino, ceza sahası dışından attığı klas golle skoru 1-0 yaptı.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren İspanya, 57. dakikada yine Merino'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. 79. dakikada Bulgar savunmacı Atanas Atanasov Chernev, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderince skor 3-0'a geldi. Mücadelenin 90. dakikasında Mikel Oyarzabal, kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru ilan etti: 4-0.

Bu galibiyetle birlikte İspanya, E Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puana ulaştı ve zirvedeki yerini korudu.