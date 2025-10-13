PODCAST CANLI YAYIN

Yves Bissouma 6 dakikada sakatlandı!

Malili futbolcu Yves Bissouma, uzun süreli sakatlığının ardından milli formayla sahalara döndü. Ancak, oyuna 66. dakikada dahil olan Bissouma, sadece 1 dakika sonra yeniden sakatlandı ve sedyeyle sahayı terk etti.

Yaz transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle anılan Malili futbolcu Yves Bissouma, milli formayla sahalara döndüğü maçta büyük bir talihsizlik yaşadı.

66. dakikada oyuna giren tecrübeli orta saha, sadece 1 dakika sonra yeniden sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti.

Uzun süredir sakatlık problemi yaşayan Yves Bissouma, Mali Milli Takımı formasını yeniden giydi. 66. dakikada oyuna dahil olan Bissouma, taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Ancak yıldız futbolcunun dönüşü kısa sürdü.

Oyuna girdikten sadece 1 dakika sonra sakatlık geçiren Bissouma, acı içinde kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından futbolcu sedyeyle sahadan çıkarıldı.

