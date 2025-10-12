Türkiye - Gürcistan maçının hakemi belli oldu

14 Ekim Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadelede düdüğü Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu çalacak.

Tecrübeli hakem, daha önce UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde yönettiği karşılaşmalarla dikkat çekmişti. Disiplinli yönetimiyle tanınan Petrescu, Türk takımlarının maçlarında da zaman zaman görev almış bir isim.

Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene üstlenecek. 4. hakem ie Andrei Chivulete

VAR hakemi Cătălin Popa olurken AVAR'da Marcel Birsan oturacak.