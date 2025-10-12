Hollanda, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Finlandiya'yı 4-0 yendi. Karşılaşmada gol perdesini 8. dakikada Donyell Malen açtı. 17'de Virgil van Dijk farkı ikiye çıkarırken Memphis Depay penaltıdan ülkesinin üçüncü golünü kaydetti. İlk yarı 3-0 bitti.
İkinci devrede dakikalar 84'ü gösterirken Cody Gakpo son sözü söyleyen isim oldu. Maç 4-0 sona erdi.
Bu sonuçla Hollanda puanını 16'ya yükseltirken Finlandiya ise 10'da kaldı.
Turuncular bir sonraki maçında Polonya ile deplasmanda karşılaşacak.
Finler ise Malta'yı konuk edecek.