Frankfurt'tan TFF'ye Can uzun tehdidi

Bundesliga’da Eintracht Frankfurt formasıyla harika bir sezon geçiren Can Uzun hakkında Almanya’dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Alman basını, Frankfurt kulübünün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile iletişime geçtiğini ve genç yıldızın milli takımda az süre almasına tepki gösterdiğini yazdı.

Alman basınında yer alan Bild gazetesinin haberine göre, Eintracht Frankfurt yönetimi, Can Uzun'un A Milli Takım'da yeterince süre bulamamasından rahatsız oldu. Haberde, kulübün doğrudan TFF ile temasa geçtiği ve oyuncunun daha fazla forma şansı bulmasını talep ettiği ifade edildi.

Can Uzun (AFP)Can Uzun (AFP)

"MİLLİ TAKIMA GÖNDERMEYEBİLİRİZ" TEHDİDİ

Bild'in haberine göre Alman temsilcisi, genç futbolcunun gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için gerekli adımların atılmaması durumunda Can Uzun'u milli takıma göndermeme tehdidinde bulundu.

Ancak bu olasılığın FIFA kuralları gereği mümkün olmadığı, kulüplerin oyuncularını resmi milli takım maçlarına göndermeme hakkına sahip olmadığı da vurgulandı.

Can Uzun (AA)Can Uzun (AA)

MONTELLA DÖNEMİNDE SÜRELERİ KISITLI

Milli yıldız, Gürcistan ve İspanya karşılaşmalarında forma giymezken, Bulgaristan maçında yalnızca 21 dakika süre aldı.

Bu durum, genç futbolcunun yakın çevresinde ve kulübünde rahatsızlık yarattı. Frankfurt'un, milli takım teknik heyetinden daha net bir planlama istediği belirtiliyor.

Can Uzun (AA)Can Uzun (AA)

KULÜBÜNDE FIRTINA GİBİ ESİYOR

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Eintracht Frankfurt'un en dikkat çeken isimlerinden biri hâline gelen Can Uzun, bu sezon 9 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek Avrupa devlerinin radarına girdi.

