Frankfurt'tan TFF'ye Can uzun tehdidi

Alman basınında yer alan Bild gazetesinin haberine göre, Eintracht Frankfurt yönetimi, Can Uzun'un A Milli Takım'da yeterince süre bulamamasından rahatsız oldu. Haberde, kulübün doğrudan TFF ile temasa geçtiği ve oyuncunun daha fazla forma şansı bulmasını talep ettiği ifade edildi.

Can Uzun (AFP) "MİLLİ TAKIMA GÖNDERMEYEBİLİRİZ" TEHDİDİ Bild'in haberine göre Alman temsilcisi, genç futbolcunun gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için gerekli adımların atılmaması durumunda Can Uzun'u milli takıma göndermeme tehdidinde bulundu. Ancak bu olasılığın FIFA kuralları gereği mümkün olmadığı, kulüplerin oyuncularını resmi milli takım maçlarına göndermeme hakkına sahip olmadığı da vurgulandı.