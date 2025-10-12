A Milli Takım'ın Gürcistan mesaisi başladı

Antrenman, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Basına kapalı yapılan idmanda, Bulgaristan karşılaşmasında ilk 11'de görev alan futbolcular yenileme antrenmanı ile günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahada tempolu bir çalışmaya katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas, top kapma ve taktik varyasyonlar ile devam etti. Çalışmanın son bölümünde ise 6 kişilik takımlar halinde taktiksel oyun oynandı.