A Milli Takım'ın Gürcistan mesaisi başladı

Antrenman, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Basına kapalı yapılan idmanda, Bulgaristan karşılaşmasında ilk 11'de görev alan futbolcular yenileme antrenmanı ile günü tamamladı.
Diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahada tempolu bir çalışmaya katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas, top kapma ve taktik varyasyonlar ile devam etti. Çalışmanın son bölümünde ise 6 kişilik takımlar halinde taktiksel oyun oynandı.
MUHAMMED ŞENGEZER TAKIMA KATILDI
Gürcistan maçı öncesinde kadroya dahil edilen kaleci Muhammed Şengezer de bugünkü idmanda yer aldı. Şengezer'in antrenmanda yüksek motivasyonla çalıştığı öğrenildi.
MİLLîLER YARIN KOCAELİ YOLCUSU
Ay-Yıldızlı ekibimiz, hazırlıklarına yarın saat 13.30'da Riva'daki son resmî antrenmanla devam edecek. Ardından millî kafile, saat 20.00'de otobüsle Kocaeli'ye hareket edecek.
Teknik direktör Vincenzo Montella ve yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, saat 20.45'te Kocaeli Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.
Toplantının ardından millî futbolcular, statta kısa bir yürüyüş antrenmanı yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.