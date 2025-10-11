Trabzonspor'da ekonomik istikrar dönemi

Bordo-mavili yönetim, göreve geldikten sonra ilk hedefini mali istikrar olarak belirledi. Uygulanan sıkı bütçe politikaları ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi sayesinde kulübün toplam borcu önemli ölçüde azaldı.
1 Ağustos 2023 itibarıyla 3 milyar 832 milyon TL olan Trabzonspor'un toplam borcu, 1 Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyar 855 milyon TL'ye geriledi. Böylece kulüp, iki yıl içinde yaklaşık 1 milyar TL'ye yakın bir borç azaltımı gerçekleştirdi.
Üç büyüklerle kıyaslandığında Trabzonspor, Türkiye'nin mali açıdan en dengeli büyük kulübü haline geldi.
BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN AYRILAN İLK KULÜP
Türk futbolu için tarihi sayılabilecek bir adım atan Trabzonspor, Bankalar Birliği yapılandırma anlaşmasından ayrılan ilk kulüp oldu.
Yönetim, bu kapsamda 2 milyar 100 milyon TL'lik ödeme yaparak kulübü yüksek faiz yükünden kurtardı.
Bu hamle, Trabzonspor'un dışa bağımlılığını azalttı ve kendi finansal kaynaklarını etkin biçimde yönetebileceğini gösterdi. Bu karar, Türk futbol ekonomisinde örnek gösterilen bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
DÖVİZ VE FAİZ DALGALANMALARINA KARŞI KORUMA STRATEJİSİ
Son yıllarda artan döviz kurları ve faiz oranları Türk futbolunu ekonomik olarak zorlarken, Trabzonspor bu riskleri minimize eden stratejilerle dikkat çekti.
Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, yapılan sözleşmeleri TL bazlı planlayarak döviz dalgalanmalarının kulüp bütçesine etkisini azalttı. Ayrıca gider kalemlerinin büyük bölümünü sabit TL üzerinden yöneterek, kulübün ekonomik dengesini korumayı başardı.
Bu yaklaşım, Trabzonspor'un finansal anlamda dalgalanmalardan en az etkilenen kulüp olmasını sağladı.