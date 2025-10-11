PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da ekonomik istikrar dönemi

Trabzonspor, son iki yılda sadece sahadaki değil, mali yapısındaki istikrarla da Türk futbolunda örnek bir model haline geldi. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, göreve geldikleri 26 Mart 2023 tarihinden bu yana izledikleri disiplinli finansal politika, gelir artırıcı projeler ve dengeli transfer stratejileriyle kulübü sürdürülebilir bir yapıya kavuşturdu.

Bordo-mavili yönetim, göreve geldikten sonra ilk hedefini mali istikrar olarak belirledi. Uygulanan sıkı bütçe politikaları ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi sayesinde kulübün toplam borcu önemli ölçüde azaldı.

1 Ağustos 2023 itibarıyla 3 milyar 832 milyon TL olan Trabzonspor'un toplam borcu, 1 Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyar 855 milyon TL'ye geriledi. Böylece kulüp, iki yıl içinde yaklaşık 1 milyar TL'ye yakın bir borç azaltımı gerçekleştirdi.
Üç büyüklerle kıyaslandığında Trabzonspor, Türkiye'nin mali açıdan en dengeli büyük kulübü haline geldi.

Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 17 puan topladı (DHA)Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 17 puan topladı (DHA)

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN AYRILAN İLK KULÜP

Türk futbolu için tarihi sayılabilecek bir adım atan Trabzonspor, Bankalar Birliği yapılandırma anlaşmasından ayrılan ilk kulüp oldu.
Yönetim, bu kapsamda 2 milyar 100 milyon TL'lik ödeme yaparak kulübü yüksek faiz yükünden kurtardı.

Bu hamle, Trabzonspor'un dışa bağımlılığını azalttı ve kendi finansal kaynaklarını etkin biçimde yönetebileceğini gösterdi. Bu karar, Türk futbol ekonomisinde örnek gösterilen bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Andre Onana (AA)Andre Onana (AA)

DÖVİZ VE FAİZ DALGALANMALARINA KARŞI KORUMA STRATEJİSİ

Son yıllarda artan döviz kurları ve faiz oranları Türk futbolunu ekonomik olarak zorlarken, Trabzonspor bu riskleri minimize eden stratejilerle dikkat çekti.
Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, yapılan sözleşmeleri TL bazlı planlayarak döviz dalgalanmalarının kulüp bütçesine etkisini azalttı. Ayrıca gider kalemlerinin büyük bölümünü sabit TL üzerinden yöneterek, kulübün ekonomik dengesini korumayı başardı.

Bu yaklaşım, Trabzonspor'un finansal anlamda dalgalanmalardan en az etkilenen kulüp olmasını sağladı.

Trabzonspor son maçında Kayserispor'u 4-0 yendi (DHA)Trabzonspor son maçında Kayserispor'u 4-0 yendi (DHA)

GELİR ARTIRICI PROJELER VE GÜÇLÜ SPONSORLUK ANLAŞMALARI

Trabzonspor yönetimi, mali istikrarı kalıcı hale getirmek için gelir kaynaklarını çeşitlendirdi.
Son iki yılda stadyum sponsorluğu, forma anlaşmaları ve yan ürün satışlarından elde edilen gelirler ciddi şekilde arttı.

Ayrıca global markalarla yapılan iş birlikleri kulübün hem marka değerini hem de döviz bazlı gelir potansiyelini yükseltti. Sermaye artırımıyla elde edilen fonlar, borç azaltma ve altyapı yatırımlarında etkin biçimde kullanıldı.

Stefan Savic (AA)Stefan Savic (AA)

KENDİ KAYNAKLARIYLA BÜYÜYEN KULÜP MODELİ

Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki dönemdeki hedefi, mali disiplini kalıcı hale getirerek sürdürülebilir bir kulüp ekonomisi oluşturmak. Bu kapsamda altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, yeni ticari alanlar ve yurtdışı gelir kaynakları geliştirilecek.

Ertuğrul Doğan ve ekibi, Trabzonspor'un geleceğini sadece sportif başarıya değil, finansal sağlığa da dayandırmayı planlıyor. Bu vizyonun merkezinde Avrupa kupalarına düzenli katılım ve istikrarlı gelir modeli bulunuyor.

Felipe Augusto (DHA)Felipe Augusto (DHA)

SPORTİF BAŞARIYLA GÜÇLENEN EKONOMİK DİSİPLİN

Trendyol Süper Lig'de bu sezon güçlü bir performans sergileyen Trabzonspor, mali başarıyı sahaya da yansıtmayı başardı.
Geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi, 17 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Bu performans, 2021-2022 sezonundaki şampiyonluk sonrası yeni bir çıkışın sinyali olarak görülüyor.

Paul Onuachu (AA)Paul Onuachu (AA)

RAKİPLERİNE EKONOMİK FARK ATTI

Trabzonspor'un toplam borcu 2 milyar 855 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Buna karşın rakiplerinin mali tabloları dikkat çekici noktalarda.

Beşiktaş: 17 milyar 800 milyon TL

Fenerbahçe: 18 milyar 800 milyon TL

Galatasaray: 24 milyar 300 milyon TL

Bu rakamlar, Trabzonspor'un son iki yılda uyguladığı mali disiplinin ne kadar başarılı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bordo-mavililer, Türk futbolunda finansal sürdürülebilirliği sağlayan ilk büyük kulüp olma yolunda ilerliyor.

