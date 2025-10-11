Trabzonspor'da ekonomik istikrar dönemi

1 Ağustos 2023 itibarıyla 3 milyar 832 milyon TL olan Trabzonspor 'un toplam borcu, 1 Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyar 855 milyon TL'ye geriledi. Böylece kulüp, iki yıl içinde yaklaşık 1 milyar TL'ye yakın bir borç azaltımı gerçekleştirdi. Üç büyüklerle kıyaslandığında Trabzonspor, Türkiye'nin mali açıdan en dengeli büyük kulübü haline geldi.

Bordo-mavili yönetim, göreve geldikten sonra ilk hedefini mali istikrar olarak belirledi. Uygulanan sıkı bütçe politikaları ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi sayesinde kulübün toplam borcu önemli ölçüde azaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 17 puan topladı (DHA)

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN AYRILAN İLK KULÜP

Türk futbolu için tarihi sayılabilecek bir adım atan Trabzonspor, Bankalar Birliği yapılandırma anlaşmasından ayrılan ilk kulüp oldu.

Yönetim, bu kapsamda 2 milyar 100 milyon TL'lik ödeme yaparak kulübü yüksek faiz yükünden kurtardı.

Bu hamle, Trabzonspor'un dışa bağımlılığını azalttı ve kendi finansal kaynaklarını etkin biçimde yönetebileceğini gösterdi. Bu karar, Türk futbol ekonomisinde örnek gösterilen bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.