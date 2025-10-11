İlk yarıda Bruno Fernandes ve Bernardo Silva ile gole yaklaşan ev sahibi ekip, kaleci Gavin Bazunu'nun kurtarışlarını aşmakta zorlandı.

Maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline alan Portekiz , topa sahip olma oranında büyük üstünlük sağladı. Ancak İrlanda savunması, kompakt yapısıyla uzun süre direnç gösterdi.

Cristiano Ronaldo (EPA)

RONALDO PENALTI KAÇIRDI TRİBÜNLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Karşılaşmanın 75. dakikasında Portekiz, Cristiano Ronaldo ile penaltı fırsatı yakaladı. Ancak yıldız golcü, topu üst direğe nişanlayarak net fırsatı değerlendiremedi. Deneyimli futbolcu kaçan penaltının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, tribünler moral tezahüratlarıyla kaptanlarına destek verdi.

GALİBİYETİ GETİREN GOL SON DAKİKALARDA GELDİ

Ronaldo'nun kaçırdığı penaltıdan sonra baskısını artıran Portekiz, 83. dakikada aradığı golü buldu. Ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Diogo Jota, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Kalan sürede farkı artırma fırsatları bulsa da Portekiz, skoru koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.

SEMEDO VE EBOSELE SAHNE ALDI

İrlanda'da Başakşehirli Festy Ebosele, mücadelede 64 dakika forma giydi ve sağ kanatta etkili bir performans sergiledi. Portekiz'de ise Fenerbahçeli Nelson Semedo, 67. dakikada oyuna dahil oldu ve son bölümde hücumlara katkı sağladı.