Norveç - İsrail maçında Gazze'ye destek protestosu!

İsrail'in dünyanın gözü önünde Filistin'e uyguladığı soykırım, Norveç'te de tepkiyle karşılandı. Erling Haaland ve Alexander Sörloth gibi birçok dünya yıldızını barındıran Vikingler, İsrail'i ağırladı.
Mücadelenin öncesinde ve oynandığı sırada Oslo sokaklarında bir grup vatandaş, protestoda bulundu. Protestoculara polis, biber gazıyla müdahalede bulundu.
İSRAİLE KIRMIZI KART!
Şehrin farklı bölgelerinden gelen göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve "Free Palestine (Filistin'e özgürlük)" pankartlarıyla yürüyüş yaptı. Kalabalık arasında her yaştan insan yer aldı — "İsrail'e kırmızı kart!" sloganları atan genç öğrenciler, sessizce yürüyen yaşlılar ve çocuklarıyla birlikte katılan aileler, ortak bir çağrıda buluştu: Adalet ve özgürlük.
Göstericilerin taşıdığı pankartlarda "Adalet, istisnasız herkes için" ve "Stop the genocide (Soykırımı durdurun)" ifadeleri dikkat çekti. Katılımcılar, sporun barış diliyle siyasete de mesaj verilmesi gerektiğini vurguladı.
GAZZE İÇİN KÜRESEL DAYANIŞMANIN YENİ DURAĞI OSLO
Oslo'daki yürüyüş, son dönemde Avrupa genelinde artan Filistin destek gösterilerinin bir parçası olarak öne çıktı. Londra, Paris, Berlin ve Madrid'in ardından Norveç başkentinde de Gazze'ye destek sesleri yükseldi.
Norveçli aktivistler, "Filistin halkının sesi susturulamaz" diyerek eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. Oslo'daki gösteriler, maç öncesi tüm dünyanın gözünü Ullevaal Stadyumu çevresine çevirdi.