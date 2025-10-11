Norveç - İsrail maçında Gazze'ye destek protestosu!

Mücadelenin öncesinde ve oynandığı sırada Oslo sokaklarında bir grup vatandaş, protestoda bulundu. Protestoculara polis, biber gazıyla müdahalede bulundu.

İsrail 'in dünyanın gözü önünde Filistin 'e uyguladığı soykırım, Norveç 'te de tepkiyle karşılandı. Erling Haaland ve Alexander Sörloth gibi birçok dünya yıldızını barındıran Vikingler, İsrail'i ağırladı.

Norveç polisi, İsrail'i protesto edenlere biber gazı sıktı (EPA)

İSRAİLE KIRMIZI KART!

Şehrin farklı bölgelerinden gelen göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve "Free Palestine (Filistin'e özgürlük)" pankartlarıyla yürüyüş yaptı. Kalabalık arasında her yaştan insan yer aldı — "İsrail'e kırmızı kart!" sloganları atan genç öğrenciler, sessizce yürüyen yaşlılar ve çocuklarıyla birlikte katılan aileler, ortak bir çağrıda buluştu: Adalet ve özgürlük.

Göstericilerin taşıdığı pankartlarda "Adalet, istisnasız herkes için" ve "Stop the genocide (Soykırımı durdurun)" ifadeleri dikkat çekti. Katılımcılar, sporun barış diliyle siyasete de mesaj verilmesi gerektiğini vurguladı.