Norveç - İsrail maçında Gazze'ye destek protestosu!

2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Norveç ile İsrail karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde ve sırasında dünyanın gözü önünde yaşanan soykırıma tepki gösterildi. Polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Maçı Norveç 5-0 kazandı.

İsrail'in dünyanın gözü önünde Filistin'e uyguladığı soykırım, Norveç'te de tepkiyle karşılandı. Erling Haaland ve Alexander Sörloth gibi birçok dünya yıldızını barındıran Vikingler, İsrail'i ağırladı.

Mücadelenin öncesinde ve oynandığı sırada Oslo sokaklarında bir grup vatandaş, protestoda bulundu. Protestoculara polis, biber gazıyla müdahalede bulundu.

İSRAİLE KIRMIZI KART!

Şehrin farklı bölgelerinden gelen göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve "Free Palestine (Filistin'e özgürlük)" pankartlarıyla yürüyüş yaptı. Kalabalık arasında her yaştan insan yer aldı — "İsrail'e kırmızı kart!" sloganları atan genç öğrenciler, sessizce yürüyen yaşlılar ve çocuklarıyla birlikte katılan aileler, ortak bir çağrıda buluştu: Adalet ve özgürlük.

Göstericilerin taşıdığı pankartlarda "Adalet, istisnasız herkes için" ve "Stop the genocide (Soykırımı durdurun)" ifadeleri dikkat çekti. Katılımcılar, sporun barış diliyle siyasete de mesaj verilmesi gerektiğini vurguladı.

GAZZE İÇİN KÜRESEL DAYANIŞMANIN YENİ DURAĞI OSLO

Oslo'daki yürüyüş, son dönemde Avrupa genelinde artan Filistin destek gösterilerinin bir parçası olarak öne çıktı. Londra, Paris, Berlin ve Madrid'in ardından Norveç başkentinde de Gazze'ye destek sesleri yükseldi.

Norveçli aktivistler, "Filistin halkının sesi susturulamaz" diyerek eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. Oslo'daki gösteriler, maç öncesi tüm dünyanın gözünü Ullevaal Stadyumu çevresine çevirdi.

BİR TARAFTAR SAHA DIŞINA ÇIKARILDI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Norveç ile İsrail, Ullevaal Stadı'nda karşılaştı. Maç devam ederken, tişörtünde 'Free Gaza' yazan bir taraftar sahaya girdi. Taraftar, güvenlik görervlileri tarafında saha dışına çıkartıldı.

5 GOLLÜ GALİBİYET!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nun 6. haftasında Norveç, sahasında ağırladığı İsrail'i 5-0 mağlup ederek müthiş bir galibiyete imza attı. Oslo'daki Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleye damga vuran isim, hat-trick performansıyla Erling Haaland oldu. İsrail diğer iki golü kendi kalesine attı.

HAALAND'DAN ŞOV

Norveç'in yıldız golcüsü Erling Haaland, bir kez daha futbol tarihine geçti. Karşılaşmada üç kez fileleri havalandıran süper yıldız, yalnızca takımını zafere taşımakla kalmadı, aynı zamanda 46. milli maçında 50 gole ulaşarak tarihe geçti.

Bu alanda daha önceki rekor, 71 maçta 50 gole ulaşan İngiliz yıldız Harry Kane'e aitti. Haaland, 25 maç farkla bu eşiği geçerek Avrupa futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir istatistik yakaladı.

