Arda Güler'den tarihi zafer yorumu! "Bahane bulmadık"

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maç haftasında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. Karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Arda Güler, maç sonrası açıklamalarda bulunarak hem galibiyeti hem de takımın yükselen form grafiğini değerlendirdi.

Genç yıldız, Bulgaristan karşısında alınan farklı galibiyetin milli takım için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Arda Güler, "Bu tarihi gece için tüm takım olarak çok mutluyuz. Hocamızın istediği oyunu sahaya yansıttık. Kendi performansımdan dolayı gururluyum. Hakan Ağabey'in 100. maçında kazandığımız için ayrıca mutluyuz. Halkımıza mutluluk yaşatmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"GÜRCİSTAN MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

Milli takımın sıradaki maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacağını hatırlatan Arda, o maçın grup adına büyük önem taşıdığını söyleyerek; "Gürcistan maçı çok önemli. Kocaeli'de kazanıp halkımızı bir kez daha mutlu etmek istiyoruz. Bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

"ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜ AMA BAHANE BULMADIK"

Sofya'daki Vasil Levski Stadyumu'nun zeminini de eleştiren Arda Güler, kötü saha şartlarına rağmen takımın üst düzey bir performans sergilediğini dile getirip; "Zemin gerçekten çok kötüydü. Çivili krampon giyenler de oldu ama yine de kaymalar yaşandı. Normal krampon giyenlerde de aynı sorun vardı. Buna rağmen bahane üretmeden kazandık, çok mutluyuz." diye konuştu.

"HAFTA BOYUNCA BUNA ÇALIŞTIK"

Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında sergilenen yüksek tempolu oyunla farkın açıldığını söyleyen Arda, galibiyetin temelinde taktik disiplinin olduğunu vurgulayarak; "İkinci yarıya çok iyi başladık. Puan kaybetmememiz gerektiğini biliyorduk. Hoca ve Hakan Ağabey, bir taraftan diğer tarafa daha hızlı geçersek boşluklar bulacağımızı söyledi. Hafta boyunca da buna çalışmıştık. Bu plan sahaya tam olarak yansıdı." dedi.

