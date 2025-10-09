Alman yıldız performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor! Sane'nin G.Saray'a transferi büyük ses getirmişti

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla aynı süreçte 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Alman oyuncu, 2023-24 sezonunda ise yine Alman ekibiyle ilk 8 haftada 6 gol ve 1 asistle 7 gole katkıda bulundu.



Leroy Sane (Takvim.com.tr)



İlk 8 haftalar baz alındığında ligde en fazla katkı verdiği 2. sezon ise 2017- 2018 sezonuydu. O sezon Manchester City formasıyla 4 gol ve 3 asist üretti