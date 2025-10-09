Alman yıldız performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor! Sane'nin G.Saray'a transferi büyük ses getirmişti

Galatasaray'a transferi olay olan Leroy Sane, şimdiye kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı. Lig ve Avrupa'da oynanan ilk 8 maçın tamamına 11'de çıkan Sane, bir türlü form tutamayınca kritik Liverpool ile Beşiktaş sınavlarında yedek kulübesine çekildi.
Tecrübeli oyuncunun performansıyla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Alman futbolcu, son 9 yılın en kötü lig istatistiklerine imza attı. Cimbom'un yıldızı Leroy Sane, 2016- 2017 sezonundan sonra ligde en kötü ilk 8 haftalık performansını sergiledi.
MÜNİH'TE 7 GOLE KATKI VERDİ
Bu sezon 1 gol ve 3 asistle mücadele eden yıldız oyuncu, 2016-2017 sezonunda Manchester City formasıyla ligde ilk 8 haftada gol atamamış, sadece 1 asist üretmişti.