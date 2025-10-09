66 milyon Euro harcandı ama şu ana kadar gelen gideni mumla arattı! Fener'in hücumcuları çözüm üretemiyor...

Fenerbahçe'de sezon sonunda Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic ve Boşnak forvet Edin Dzeko ile yollar ayrılmış ve bu ikilinin yerine Benfica'dan 22,5 milyon euroya Kerem Aktürkoğlu, PSG'den 7,5 milyon euroya Marco Asensio, Salzburg'dan 18 milyon euroya Dorgeles Nene ve Al Nassr'dan 1 yıllığına 20 milyon euro kiralama ücreti verilerek Jhon Duran kadroya katılmıştı.
66 milyon Euro harcanan bu isimlerin ligdeki ilk 8 haftalık performansı şu ana kadar Tadic ve Dzeko'nun gerisinde kaldı.
5 GOLE KATKI YAPABİLDİLER
Geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasında Tadic 5 gol, 4 asist, Dzeko ise 5 gol, 1 asiste imza atmıştı. 660 dakika sahada kalan Tadic 73.3, 586 dakika sahada kalan Dzeko ise 97.6 dakikada bir skor katkısı yapmıştı.
Bu sezon hücumdaki yeni dörtlüsü ile sancılı bir değişim yaşayan Sarı-Lacivertliler'de Asensio 236 dakikada 1 gol, Kerem 285 dakikada 1 asist, Nene 242 dakikada 1 gol, 1 asist ve Duran da 142 dakikada 1 asist yapabildi.