66 milyon Euro harcandı ama şu ana kadar gelen gideni mumla arattı! Fener'in hücumcuları çözüm üretemiyor...

Gönderilen Tadic ve Dzeko geçen sezon ligin ilk 8 haftasında 10 gol ve 5 asist üretmişti. Fakat Fenerbahçe’nin yeni hücumcuları Kerem, Asensio, Nene ve Duran şu ana kadar toplam 2 gol, 3 asistlik katkıda kaldı

Fenerbahçe'de sezon sonunda Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic ve Boşnak forvet Edin Dzeko ile yollar ayrılmış ve bu ikilinin yerine Benfica'dan 22,5 milyon euroya Kerem Aktürkoğlu, PSG'den 7,5 milyon euroya Marco Asensio, Salzburg'dan 18 milyon euroya Dorgeles Nene ve Al Nassr'dan 1 yıllığına 20 milyon euro kiralama ücreti verilerek Jhon Duran kadroya katılmıştı.

Kerem Aktürkoğlu (Takvim.com.tr)Kerem Aktürkoğlu (Takvim.com.tr)

66 milyon Euro harcanan bu isimlerin ligdeki ilk 8 haftalık performansı şu ana kadar Tadic ve Dzeko'nun gerisinde kaldı.

Dorgeles Nene (Takvim.com.tr)Dorgeles Nene (Takvim.com.tr)

5 GOLE KATKI YAPABİLDİLER
Geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasında Tadic 5 gol, 4 asist, Dzeko ise 5 gol, 1 asiste imza atmıştı. 660 dakika sahada kalan Tadic 73.3, 586 dakika sahada kalan Dzeko ise 97.6 dakikada bir skor katkısı yapmıştı.

İlk 8 hafta istatistikler (Takvim.com.tr)İlk 8 hafta istatistikler (Takvim.com.tr)

Bu sezon hücumdaki yeni dörtlüsü ile sancılı bir değişim yaşayan Sarı-Lacivertliler'de Asensio 236 dakikada 1 gol, Kerem 285 dakikada 1 asist, Nene 242 dakikada 1 gol, 1 asist ve Duran da 142 dakikada 1 asist yapabildi.

