66 milyon Euro harcandı ama şu ana kadar gelen gideni mumla arattı! Fener'in hücumcuları çözüm üretemiyor...

66 milyon Euro harcanan bu isimlerin ligdeki ilk 8 haftalık performansı şu ana kadar Tadic ve Dzeko'nun gerisinde kaldı. Dorgeles Nene (Takvim.com.tr)

5 GOLE KATKI YAPABİLDİLER

Geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasında Tadic 5 gol, 4 asist, Dzeko ise 5 gol, 1 asiste imza atmıştı. 660 dakika sahada kalan Tadic 73.3, 586 dakika sahada kalan Dzeko ise 97.6 dakikada bir skor katkısı yapmıştı.



İlk 8 hafta istatistikler (Takvim.com.tr)



Bu sezon hücumdaki yeni dörtlüsü ile sancılı bir değişim yaşayan Sarı-Lacivertliler'de Asensio 236 dakikada 1 gol, Kerem 285 dakikada 1 asist, Nene 242 dakikada 1 gol, 1 asist ve Duran da 142 dakikada 1 asist yapabildi.