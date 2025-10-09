PODCAST CANLI YAYIN

6 milyon euroluk kayıp Taylan Bulut

Beşiktaş, yaz transfer döneminde yerli rotasyonunu güçlendirmek amacıyla büyük umutlarla kadrosuna kattığı Taylan Bulut’tan henüz istediği verimi alamadı.Alman ekibi Schalke 04’ten 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu, teknik direktör değişikliği sonrası gözden düştü.

Sezonun ilk haftalarında takımın başında yer alan Ole Gunnar Solskjaer, genç futbolcuya forma şansı veren isimdi. Taylan Bulut, Norveçli teknik adam yönetiminde çıktığı 3 resmi maçta toplam 96 dakika sahada kaldı. Ancak bu süreler, Beşiktaş yönetiminin transferdeki yüksek yatırımını haklı çıkarmak için yeterli olmadı.

SERGEN YALÇIN GÖREVE GELİNCE KADRO DIŞI KALDI

Solskjaer'in ayrılığı sonrası göreve gelen Sergen Yalçın döneminde Taylan'ın durumu tamamen değişti. Genç oyuncu, Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçlarının kadrosunda yer almasına rağmen hiç süre alamadı. Son olarak Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarında ise 21 kişilik maç kadrosuna dahi alınmadı.

GÖKHAN SAZDAĞI'NIN YOKLUĞUNDA UMUT AZ

Beşiktaş, milli aradan sonra ligde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu maçta Gökhan Sazdağı sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik heyet, onun yerine Jonas Svensson veya Taylan Bulut arasında tercih yapacak. Ancak alınan bilgilere göre Norveçli oyuncunun forma giymeye daha yakın olduğu belirtiliyor.

2030'A KADAR BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, Taylan Bulut'u uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor. Siyah-beyazlılar, genç futbolcuyla 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı. Yönetim, oyuncunun gelişimi için sabırlı olunması gerektiğini düşünse de Taylan'ın düzenli forma şansı bulamaması camiada tartışma konusu olmaya başladı.

