Rusya'da ayın futbolcusu Gedson Fernandes

Spartak taraftarlarının büyük desteğini arkasına alan Gedson, orta sahadan attığı goller ve tempolu oyun anlayışıyla takımının en kilit isimlerinden biri haline geldi.

Hem hücumda hem savunmada büyük sorumluluk alan Gedson, özellikle geçiş oyunlarındaki etkinliğiyle teknik ekibin takdirini topladı.

Bu sezon Spartak Moskova formasıyla 12 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek kısa sürede takımın en üretken isimlerinden biri olmayı başardı.

Gedson Fernandes (Google)

20 MİLYON EUROLUK TRANSFERİN KARŞILIĞINI VERİYOR

Beşiktaş'tan sezon başında 20 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında transfer edilen Gedson Fernandes, Rus kulübüne yapılan yatırımın hakkını veriyor.

Spartak Moskova yönetimi, genç yıldızın performansından son derece memnun. Portekizli futbolcunun kısa sürede Rusya Ligi'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmesi, transferin ne kadar isabetli olduğunu da kanıtladı.