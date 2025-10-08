PODCAST CANLI YAYIN

Rusya'da ayın futbolcusu Gedson Fernandes

Beşiktaş’tan sezon başında Spartak Moskova’ya transfer olan Gedson Fernandes, Rusya’daki performansıyla adından söz ettiriyor. Portekizli orta saha, gösterdiği üst düzey form grafiğiyle Rusya Premier Lig’inde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve ayın futbolcusu seçildi.

Spartak Moskova formasıyla son haftalarda sergilediği etkileyici performansla öne çıkan Gedson Fernandes, kulübü tarafından "ayın oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Portekizli futbolcu, takımının oynadığı son 4 karşılaşmada 4 gol kaydederek Rusya Ligi'nde adeta fark yarattı.

Spartak taraftarlarının büyük desteğini arkasına alan Gedson, orta sahadan attığı goller ve tempolu oyun anlayışıyla takımının en kilit isimlerinden biri haline geldi.

RUSYA KARİYERİNE HIZLI BAŞLANGIÇ

Bu sezon Spartak Moskova formasıyla 12 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek kısa sürede takımın en üretken isimlerinden biri olmayı başardı.

Hem hücumda hem savunmada büyük sorumluluk alan Gedson, özellikle geçiş oyunlarındaki etkinliğiyle teknik ekibin takdirini topladı.

20 MİLYON EUROLUK TRANSFERİN KARŞILIĞINI VERİYOR

Beşiktaş'tan sezon başında 20 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında transfer edilen Gedson Fernandes, Rus kulübüne yapılan yatırımın hakkını veriyor.

Spartak Moskova yönetimi, genç yıldızın performansından son derece memnun. Portekizli futbolcunun kısa sürede Rusya Ligi'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmesi, transferin ne kadar isabetli olduğunu da kanıtladı.

