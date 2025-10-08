PODCAST CANLI YAYIN

G.Saray Arjantinli yıldıza yeni kontrat vermek için acele etmeyecek! Icardi'nin son sezonu da olabilir

Sarı-Kırmızılı kurmaylar sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız golcünün sezon sonuna kadarki performansını mercek altına alacak. Yönetim tatmin olursa yeni kontrat önerilecek. Ancak 10 milyon Euro’luk net maaşı yarı yarıya düşecek.

Galatasaray yönetiminin Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili önemli bir karar aldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kurmayların kontratı sezon sonunda sona erecek Arjantinli yıldıza sezon içinde yeni sözleşme önermeyeceği öğrenildi.

Yönetimin deneyimli futbolcunun sezon içindeki performansını yakından takip edeceği ve bu performansın kendilerini tatmin etmesi halinde sezon sonunda yeni sözleşme görüşmelerine başlayacakları öğrenildi.

TEKLİF 5 MİLYON EURO OLACAK
Sarı-Kırmızılı takımdan şu an net olarak 10 milyon euro kazanan deneyimli golcüye yeni kontrat önerilmesi halinde bu ücretin yarı yarıya düşeceği de gelen haberler arasında. Bu sezon çıktığı 9 maçta 373 dakika sahada kalan 32 yaşındaki golcü söz konusu karşılaşmalarda 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Mauro Icardi'nin sezon sonuna kadarki performansı Galatasaray kariyerinin devam edip etmeyeceğini belirleyecek ana etken olacak.

KULÜBEDE BAŞLIYOR
Galatasaray'ın yıldız ismi bu sezon forma giydiği 9 maçın 6'sına yedek kulübesinde başladı. 3 maçta ise ilk 11'de sahaya çıktı.

88
Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 96 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 66 gol, 22 asistle 88 gole katkı yaptı.

