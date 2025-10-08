Barcelona'dan İsrail takımına ret!

PODCAST CANLI YAYIN

İspanya’da spor dünyası, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı artan tepkilerle çalkalanıyor. Son olarak Barcelona Kulübü, İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav Jerusalem’in antrenman talebini reddederek dikkat çeken bir karara imza attı.

Katalonya merkezli RAC1 radyosunun haberine göre Barcelona, Hapoel Jerusalem'in 15 Ekim'de EuroCup üçüncü hafta mücadelesinde Baxi Manresa ile oynayacağı maç öncesinde tesislerini kullanma isteğine olumsuz yanıt verdi.

Haberde, Barcelona yönetiminin bu kararı "lojistik ve kamu düzenini bozma riski" gerekçesiyle aldığı belirtildi.

"KAMU DÜZENİ" GEREKÇESİYLE RET

Hapoel Jerusalem kulübü, Manresa deplasmanı öncesinde Blaugrana Spor Kompleksi'nde antrenman yapmak istemişti. Ancak Barcelona, bölgedeki toplumsal hassasiyetleri ve protesto risklerini gerekçe göstererek bu talebi geri çevirdi.

Katalonya'daki yerel otoritelerin de güvenlik endişelerini paylaşması üzerine, İsrail ekibine kulüp tesislerinin kapıları kapandı.

MAÇ "YÜKSEK RİSKLİ" İLAN EDİLDİ

İspanya Spor Bakanlığı'na bağlı Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet Komisyonu, 15 Ekim'de oynanacak Baxi Manresa – Hapoel Jerusalem maçını "yüksek riskli karşılaşma" olarak ilan etti.

Komisyon, organizatör kulüp Manresa'ya, güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde resmi çağrıda bulundu.
Baxi Manresa taraftar grupları ise, sosyal medyada yayımladıkları bildirilerle maçın "soykırım protestosu" olarak ertelenmesi gerektiğini savundu.

