Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi resmen sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da beklenen gelişme yaşandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar resmen ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekipte kısa süreli bir dönem geçiren genç çalıştırıcının ayrılığı, kulüp yönetimi tarafından doğrulandı.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, konuyla ilgili olarak Ajansspor'a konuştu ve ayrılığı doğruladı. Perçin açıklamasında; "Emre Hoca ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Yeni teknik direktör arayışımıza başladık." ifadelerini kullanarak yeni bir dönemin başladığını işaret eti.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ANTALYASPOR KARNESİ

Ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, kırmızı-beyazlı ekibin başında 28 resmi maça çıktı. Bu süreçte takım, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Genç teknik adam, 1.18 puan ortalaması yakalayabildi.

2025-2026 sezonuna da Antalyaspor'un başında başlayan Belözoğlu, bu sezon 8 Süper Lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Takım, topladığı 10 puanla ligin 10. sırasında yer alıyor.

