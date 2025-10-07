Rodrygo'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe ile anılıyordu

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına Avrupa devlerinin radarındaki birçok yıldızla temasa geçmişti. John Duran, Marco Asensio, Milan Skriniar ve Ederson gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, o dönem Real Madrid forması giyen Rodrygo'yu da gündemine almıştı.
İspanyol basını, genç yıldızın yaz aylarında Madrid'den ayrılabileceğini öne sürmüş ancak transfer gerçekleşmemişti.
RODRYGO: "HER YAZ AYNI ŞEYİ YAŞIYORUM"
AS Gazetesi'ne konuşan 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, transfer döneminde çıkan iddialara açıklık getirdi. Sürekli olarak farklı takımlarla anılmasından rahatsız olduğunu belirten Rodrygo, şu ifadeleri kullandı:
"Her yaz aynı şey başıma geliyor. Ayrılıp ayrılmayacağım, şu veya bu kulüpten teklif alıp almayacağım konuşuluyor. Eğer haberlerde yazılanlara bakarsanız, her hafta başka bir takıma transfer oluyorum. Elbette her zaman teklifler oluyor; bunu inkâr etmiyorum. Ancak ben kulübe her zaman burada kalmak, Real Madrid formasıyla daha fazla başarı elde etmek istediğimi açıkça söyledim."
"REAL MADRID BANA 'GİT' DERSE GİDERİM"
Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'e olan bağlılığını da şu sözlerle dile getirdi:
"Benim yaşımda iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmak büyük bir şey ama hedefim daha fazlası. Her zaman şunu söyledim: Real Madrid beni istediği sürece buradayım. Bir gün kulüp bana 'Rodry, artık kendine yeni bir takım bul' derse, 'Tamam' derim. Ama böyle bir şey olmadı. Kulüp bana her zaman güvendi, ne zaman bir sorunum olsa yanımda oldular."