Rodrygo'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe ile anılıyordu

Rodrygo , transfer söylentileri karşısında sessiz kalmasının yanlış anlaşıldığını da ifade ederek; "Sessiz kaldığım için insanlar spekülasyon yaptı. Ancak ben bu sezon Real Madrid ile ne yapacağımı biliyordum ve buna odaklandım. Bu söylentiler beni rahatsız etmedi. Sakindim ve sadece sahaya odaklandım. Bu benim Real Madrid'deki yedinci sezonum ve hâlâ aynı tutkuyla oynuyorum." ifadelerini kullandı.

"SESSİZLİĞİM SPEKÜLASYONLARA NEDEN OLDU"

Rodrygo (AA)

SEZONA İYİ BAŞLADI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 4 resmi maçta görev yapan Rodrygo, 2 gol kaydetti. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Brezilyalı oyuncu, hem sağ kanatta hem forvette görev alabiliyor.

Ancelotti'nin Vinicius Jr. ile birlikte hücumun kilit parçalarından biri olarak gördüğü Rodrygo'nun, Real Madrid'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.