PODCAST CANLI YAYIN

Rodrygo'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe ile anılıyordu

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde ilgilendiği iddia edilen Rodrygo Goes, Real Madrid’deki geleceğiyle ilgili sessizliğini bozdu. Brezilyalı yıldız, İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda hem kendisine gelen teklifleri hem de kulüpteki durumunu net bir şekilde ortaya koydu.

Giriş Tarihi:
Rodrygo'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe ile anılıyordu

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına Avrupa devlerinin radarındaki birçok yıldızla temasa geçmişti. John Duran, Marco Asensio, Milan Skriniar ve Ederson gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, o dönem Real Madrid forması giyen Rodrygo'yu da gündemine almıştı.

İspanyol basını, genç yıldızın yaz aylarında Madrid'den ayrılabileceğini öne sürmüş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Rodrygo (REUTERS)Rodrygo (REUTERS)

RODRYGO: "HER YAZ AYNI ŞEYİ YAŞIYORUM"

AS Gazetesi'ne konuşan 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, transfer döneminde çıkan iddialara açıklık getirdi. Sürekli olarak farklı takımlarla anılmasından rahatsız olduğunu belirten Rodrygo, şu ifadeleri kullandı:

"Her yaz aynı şey başıma geliyor. Ayrılıp ayrılmayacağım, şu veya bu kulüpten teklif alıp almayacağım konuşuluyor. Eğer haberlerde yazılanlara bakarsanız, her hafta başka bir takıma transfer oluyorum. Elbette her zaman teklifler oluyor; bunu inkâr etmiyorum. Ancak ben kulübe her zaman burada kalmak, Real Madrid formasıyla daha fazla başarı elde etmek istediğimi açıkça söyledim."

Rodrygo (REUTERS)Rodrygo (REUTERS)

"REAL MADRID BANA 'GİT' DERSE GİDERİM"

Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'e olan bağlılığını da şu sözlerle dile getirdi:

"Benim yaşımda iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmak büyük bir şey ama hedefim daha fazlası. Her zaman şunu söyledim: Real Madrid beni istediği sürece buradayım. Bir gün kulüp bana 'Rodry, artık kendine yeni bir takım bul' derse, 'Tamam' derim. Ama böyle bir şey olmadı. Kulüp bana her zaman güvendi, ne zaman bir sorunum olsa yanımda oldular."

Rodrygo (AFP)Rodrygo (AFP)

"SESSİZLİĞİM SPEKÜLASYONLARA NEDEN OLDU"

Rodrygo, transfer söylentileri karşısında sessiz kalmasının yanlış anlaşıldığını da ifade ederek; "Sessiz kaldığım için insanlar spekülasyon yaptı. Ancak ben bu sezon Real Madrid ile ne yapacağımı biliyordum ve buna odaklandım. Bu söylentiler beni rahatsız etmedi. Sakindim ve sadece sahaya odaklandım. Bu benim Real Madrid'deki yedinci sezonum ve hâlâ aynı tutkuyla oynuyorum." ifadelerini kullandı.

Rodrygo (AA)Rodrygo (AA)

SEZONA İYİ BAŞLADI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 4 resmi maçta görev yapan Rodrygo, 2 gol kaydetti. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Brezilyalı oyuncu, hem sağ kanatta hem forvette görev alabiliyor.

Ancelotti'nin Vinicius Jr. ile birlikte hücumun kilit parçalarından biri olarak gördüğü Rodrygo'nun, Real Madrid'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Rodrygo (AA)Rodrygo (AA)

DAHA FAZLA KUPA MESAJI

Fenerbahçe'nin yaz döneminde transfer gündemine gelen Rodrygo, yaptığı açıklamayla Real Madrid'de kalmaya devam edeceğini açıkça belirtti.
Brezilyalı yıldız, kulübün kendisine duyduğu güveni karşılıksız bırakmamak için mücadele ettiğini vurgularken, "Ben Real Madrid'in bir parçasıyım ve burada daha fazla kupa kazanmak istiyorum" sözleriyle geleceğine dair noktayı koydu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
Borsa İstanbul
Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
Yolcudan valiz parası! İBB'den tepki çeken "metro" kararı
Türk Telekom
Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşecek! Abdi'den sonra Barrack
Fenerbahçe'den orta sahaya dev transfer! O yıldızın üstü çizildi
Sözcü'den itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a tehdit ve şantaj! Özgür Cebe'den zamanlaması manidar haberler...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması! Gebele'de imzalar atıldı | Ankara'dan ortak alfabe adımı
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı! Türkiye de masada: MİT Başkanı Kalın Mısır yolcusu
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CHP'li belediyelerde su krizi! Ankara, Bursa ve İzmir...Suya muhtaç hale getirdiler!
Emeklilik hayaliniz bir harfle bitebilir: SGK’dan uyarı geldi! Hizmet dökümünde “K” yazıyorsa dikkat
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Gazze’de iki yıllık soykırım! On binlerce şehit, on binlerce yaralı: İsrail tüm kaynakları yok ediyor
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da!
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu