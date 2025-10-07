PODCAST CANLI YAYIN

Kartal'dan farklı zafer! Beşiktaş GAIN - London Lions: 99-73

EuroCup B Grubu’nun ikinci haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında İngiltere temsilcisi London Lions’ı konuk etti. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar baştan sona üstün bir performans sergileyerek parkeden 99-73’lük net bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya yüksek tempo ve etkili dış atışlarla başlayan Beşiktaş GAİN, ilk çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Hem savunmada hem hücumda disiplinli bir görüntü sergileyen temsilcimiz, farkı açarak maçı rahat şekilde tamamladı.

AVRUPA'DA İLK GALİBİYET

Bu sonuçla Beşiktaş, EuroCup B Grubu'ndaki ilk galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlı ekip, grubun ilk haftasında deplasmanda Lietkabelis'e 85-79 mağlup olmuştu. London Lions karşısında alınan farklı galibiyet, hem moral hem de puan açısından Beşiktaş için büyük önem taşıdı.

SIRADAKİ RAKİP CHEMNITZ 99

Beşiktaş GAİN, grubun üçüncü haftasında Chemnitz 99'u İstanbul'da konuk edecek. İngiliz ekibi London Lions ise kendi sahasında Trento ile karşılaşacak.

