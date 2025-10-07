Galatasaray'da flaş Victor Osimhen gerçeği!

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, evinde ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk etti. Nefes kesen derbi 1-1’lik skorla sona ererken, sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Yıldız futbolcu ile flaş bir gerçek çıktı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanan dev mücadelede Galatasaray ile Beşiktaş sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maç boyunca yüksek tempolu bir futbol sergileyen iki ekip, birçok pozisyona girmesine rağmen galibiyet golünü bulamadı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 18'e yükseltirken, Beşiktaş ise 13 puanda kaldı.

OSIMHEN'DEN GOL YOK AMA GÜÇLÜ PERFORMANS

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Beşiktaş karşısında ağları sarsamasa da takımın hücum hattında etkili bir rol oynadı. Nijeryalı forvet, özellikle fizik gücüyle rakip savunmayı zorladı ve maç boyunca yüksek mücadele gücüyle dikkat çekti.

Derbideki istatistikleri de Osimhen'in sahadaki etkinliğini gözler önüne serdi:

4 hava topu mücadelesinin 4'ünü kazandı

10 ikili mücadelenin 6'sından galip ayrıldı

7 pasın 6'sında isabet sağladı

Sürekli olarak savunma arkasına koşular yaptı ve pres gücüyle rakip stoperlere nefes aldırmadı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız oyuncunun gol atamamasına rağmen mücadelesinden memnun kaldı.

CİMBOM SERİYİ SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, Beşiktaş karşısında da gol bulma serisini devam ettirdi. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon oynadığı 10 resmi maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

Ayrıca Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezonun son 15 maçında da rakip fileleri havalandırmıştı. Böylece Galatasaray, tam 25 maçtır üst üste gol sevinci yaşayan bir takım konumunda bulunuyor.

Bu istatistik, Cimbom'un hücumdaki istikrarını ve üretkenliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

OKAN BURUK'TAN OLUMLU MESAJLAR

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, takımının performansından genel olarak memnun olduğunu belirterek, Osimhen'in de katkısına değindi:

"Victor her maçta elinden geleni yapıyor. Belki bugün gol atamadı ama fizik olarak çok güçlüydü, savunmayı sürekli meşgul etti. Onun varlığı bile takım için çok şey ifade ediyor."

GALATASARAY'IN GOL MAKİNESİ DURMUYOR

Sezon başından bu yana Mauro Icardi'nin yanı sıra Osimhen, Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Ziyech gibi yıldızların da skor katkısı verdiği Galatasaray, hücum hattında ligin en üretken takımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Cimbom, hem Süper Lig'de hem Avrupa'da oynadığı tüm maçlarda en az bir gol bulma başarısını gösterdi.

