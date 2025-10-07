Galatasaray'da flaş Victor Osimhen gerçeği!

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanan dev mücadelede Galatasaray ile Beşiktaş sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maç boyunca yüksek tempolu bir futbol sergileyen iki ekip, birçok pozisyona girmesine rağmen galibiyet golünü bulamadı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 18'e yükseltirken, Beşiktaş ise 13 puanda kaldı.
OSIMHEN'DEN GOL YOK AMA GÜÇLÜ PERFORMANS
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Beşiktaş karşısında ağları sarsamasa da takımın hücum hattında etkili bir rol oynadı. Nijeryalı forvet, özellikle fizik gücüyle rakip savunmayı zorladı ve maç boyunca yüksek mücadele gücüyle dikkat çekti.
Derbideki istatistikleri de Osimhen'in sahadaki etkinliğini gözler önüne serdi:
4 hava topu mücadelesinin 4'ünü kazandı
10 ikili mücadelenin 6'sından galip ayrıldı
7 pasın 6'sında isabet sağladı
Sürekli olarak savunma arkasına koşular yaptı ve pres gücüyle rakip stoperlere nefes aldırmadı
Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız oyuncunun gol atamamasına rağmen mücadelesinden memnun kaldı.
CİMBOM SERİYİ SÜRDÜRÜYOR
Galatasaray, Beşiktaş karşısında da gol bulma serisini devam ettirdi. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon oynadığı 10 resmi maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.
Ayrıca Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezonun son 15 maçında da rakip fileleri havalandırmıştı. Böylece Galatasaray, tam 25 maçtır üst üste gol sevinci yaşayan bir takım konumunda bulunuyor.
Bu istatistik, Cimbom'un hücumdaki istikrarını ve üretkenliğini bir kez daha gözler önüne serdi.