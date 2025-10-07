Galatasaray'da flaş Victor Osimhen gerçeği!

"Victor her maçta elinden geleni yapıyor. Belki bugün gol atamadı ama fizik olarak çok güçlüydü, savunmayı sürekli meşgul etti. Onun varlığı bile takım için çok şey ifade ediyor."

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, takımının performansından genel olarak memnun olduğunu belirterek, Osimhen'in de katkısına değindi:

Victor Osimhen (AA)

GALATASARAY'IN GOL MAKİNESİ DURMUYOR

Sezon başından bu yana Mauro Icardi'nin yanı sıra Osimhen, Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Ziyech gibi yıldızların da skor katkısı verdiği Galatasaray, hücum hattında ligin en üretken takımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Cimbom, hem Süper Lig'de hem Avrupa'da oynadığı tüm maçlarda en az bir gol bulma başarısını gösterdi.