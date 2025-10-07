PODCAST CANLI YAYIN

Cimbom Avrupa'ya galibiyetle başladı! Galatasaray MCT Technic - Igokea m:tel: 94-82

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nun 1. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel’i ağırladı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 94-82’lik skorla kazandı.

Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray MCT Technic, taraftarı önünde sergilediği etkili performansla gruplara galibiyetle başladı.
Hücumda tempoyu yüksek tutan temsilcimiz, özellikle son periyottaki etkili üçlük isabetleriyle farkı açarak sahadan galip ayrıldı.

SIRADAKİ DURAK TRIESTE

Bu galibiyetle moral depolayan Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 2. haftasında İtalyan ekibi Trieste'ye konuk olacak.
Temsilcimiz, deplasmandan da galibiyetle dönerek Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

