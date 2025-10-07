Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray MCT Technic, taraftarı önünde sergilediği etkili performansla gruplara galibiyetle başladı.
Hücumda tempoyu yüksek tutan temsilcimiz, özellikle son periyottaki etkili üçlük isabetleriyle farkı açarak sahadan galip ayrıldı.
SIRADAKİ DURAK TRIESTE
Bu galibiyetle moral depolayan Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 2. haftasında İtalyan ekibi Trieste'ye konuk olacak.
Temsilcimiz, deplasmandan da galibiyetle dönerek Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.