A Milli Takım'da yıldız futbolcu idmana çıkmadı!

Millî takım, 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan, 14 Ekim'de ise yine deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve pas çalışmasının ardından taktiksel varyasyonlara geçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugünkü idmanla ilgili yaptığı açıklamada, kadroda yer alan bazı futbolcuların durumları hakkında bilgi verdi.

Federasyondan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün kampa dâhil olan Barış Alper Yılmaz ve dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılmayan Berke Özer bugünkü idmanda yer aldı. Merih Demiral ısınmanın ardından takımdan ayrı çalışırken, Uğurcan Çakır ise bugünkü idmana katılmadı."