PODCAST CANLI YAYIN

A Milli Takım'da yıldız futbolcu idmana çıkmadı!

A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynayacağı Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-Yıldızlılar, çalışmalarına bugün TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti. Yıldız futbolcunun idmana katılmadığı açıklandı.

Giriş Tarihi:
A Milli Takım'da yıldız futbolcu idmana çıkmadı!

Millî takım, 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan, 14 Ekim'de ise yine deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve pas çalışmasının ardından taktiksel varyasyonlara geçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugünkü idmanla ilgili yaptığı açıklamada, kadroda yer alan bazı futbolcuların durumları hakkında bilgi verdi.
Federasyondan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün kampa dâhil olan Barış Alper Yılmaz ve dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılmayan Berke Özer bugünkü idmanda yer aldı. Merih Demiral ısınmanın ardından takımdan ayrı çalışırken, Uğurcan Çakır ise bugünkü idmana katılmadı."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da! "Abluka kırılana kadar devam edeceğiz"
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı! Türkiye de masada: MİT Başkanı Kalın Mısır yolcusu
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı
Türk Telekom
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
Yolcudan valiz parası! İBB'den tepki çeken "metro" kararı
Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşecek! Abdi'den sonra Barrack
Fenerbahçe'den orta sahaya dev transfer! O yıldızın üstü çizildi
Sözcü'den itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a tehdit ve şantaj! Özgür Cebe'den zamanlaması manidar haberler...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması! Gebele'de imzalar atıldı | Ankara'dan ortak alfabe adımı
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CHP'li belediyelerde su krizi! Ankara, Bursa ve İzmir...Suya muhtaç hale getirdiler!
Emeklilik hayaliniz bir harfle bitebilir: SGK’dan uyarı geldi! Hizmet dökümünde “K” yazıyorsa dikkat
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Gazze’de iki yıllık soykırım! On binlerce şehit, on binlerce yaralı: İsrail tüm kaynakları yok ediyor
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu