Karşılaşmanın uzatma dakikalarında VAR incelemesi sonrası ev sahibi Karagümrük penaltı kazandı. 90+8. dakikada topun başına geçen David Fofana, penaltı atışından yararlanamadı ve farkı azaltma fırsatını kaçırdı.

Mücadelede Gaziantep FK 'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 69. dakikada Kacper Kozlowski kaydetti.

Joao Camacho ve Kevin Rodrigues (AA)

Bu sonuçla birlikte Burak Yılmaz yönetiminde çıkışını sürdüren Gaziantep FK, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı (4 galibiyet, 2 beraberlik) ve puanını 14'e yükseltti.

Marcel Licka yönetimindeki Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de kabustan uyanamadı. İstanbul ekibi, bu sezon çıktığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve 3 puanda kaldı.

Milli ara sonrası Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ise zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.