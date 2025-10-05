PODCAST CANLI YAYIN

Seri İstanbul'da sürdü! Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: 0-2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan taraf konuk ekip Gaziantep FK oldu. Kırmızı-siyahlılar, rakibini 2-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Giriş Tarihi:
Seri İstanbul'da sürdü! Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: 0-2 | MAÇ SONUCU

Mücadelede Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 69. dakikada Kacper Kozlowski kaydetti.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında VAR incelemesi sonrası ev sahibi Karagümrük penaltı kazandı. 90+8. dakikada topun başına geçen David Fofana, penaltı atışından yararlanamadı ve farkı azaltma fırsatını kaçırdı.

Joao Camacho ve Kevin Rodrigues (AA)Joao Camacho ve Kevin Rodrigues (AA)

Bu sonuçla birlikte Burak Yılmaz yönetiminde çıkışını sürdüren Gaziantep FK, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı (4 galibiyet, 2 beraberlik) ve puanını 14'e yükseltti.

Marcel Licka yönetimindeki Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de kabustan uyanamadı. İstanbul ekibi, bu sezon çıktığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve 3 puanda kaldı.

Milli ara sonrası Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ise zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüyor
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor! Heyetler Kahire'de | Trump'tan Gazze tehdidi
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
ABD basını yazdı! Trump'tan Netanyahu'ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?
Hollanda’dan İngiltere’ye Barselona’ya Kırmızı Hat: On binlerce kişi Gazze için meydanlarda
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü: "Bir gün İsrail yok olacak"
Siber suç örgütleri MİT'ten kaçamadı: 6 ilde eş zamanlı operasyon
4+4+4 zorunlu eğitimde değişiklik sinyali! Bakan Tekin duyurdu: Raporu Başkan Erdoğan'ın onayına sunacağız
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Bu gece orta riskli alana girilecek
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
İtalyan aktivist Tommaso Bortolazzi Müslüman oldu: "Soykırımı bitirmenin zamanı geldi"
Adana kebap diye dil yedirmişler! Zeytinyağında tohum salamda kanatlı et çıktı! İşte 3 Ekim 2025 taklit ve tağşiş güncel liste
Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı "güvenlik" yalanıyla açıklama yaptı
Silahla ateş edenler için yeni cezai düzenleme! Bedeli daha ağır olacak! Trafik cezaları yükseliyor!
Başkan Erdoğan 81 ildeki tüm kadınları "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet etti
Londra’da Filistin eylemi: Yüzlerce kişi gözaltına alındı! Görme engelli protestocu ve köpeğin götürülmesine tepki yağdı
Kuvvetli yağışlarda 2. dalga alarmı: Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! İstanbul, Ankara...
Emekliye 4'lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlular Ocak ayında ne kadar alacak?
11. Yargı Paketi'nde detaylar belli oldu! Suç işleyen çocuklara yeni düzenleme! Cezalar ağırlaşıyor!
Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da