Mücadelede Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 69. dakikada Kacper Kozlowski kaydetti.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında VAR incelemesi sonrası ev sahibi Karagümrük penaltı kazandı. 90+8. dakikada topun başına geçen David Fofana, penaltı atışından yararlanamadı ve farkı azaltma fırsatını kaçırdı.
Bu sonuçla birlikte Burak Yılmaz yönetiminde çıkışını sürdüren Gaziantep FK, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı (4 galibiyet, 2 beraberlik) ve puanını 14'e yükseltti.
Marcel Licka yönetimindeki Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de kabustan uyanamadı. İstanbul ekibi, bu sezon çıktığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve 3 puanda kaldı.
Milli ara sonrası Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ise zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.