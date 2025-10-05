LaLiga İspanya'daki Filistin desteğine sırtını çevirdi! O anlarda ekran kapandı

Pamplona'daki Osasuna-Getafe maçının hemen başında yüzlerce tenis topu sahaya atıldı. Oyun durduktan sonra taraftarlar Filistin lehine sloganlar attı ve dikkat çekici pankartlar açtı. Ana tribünde "Israel suntsitu" (İsrail'i yok edelim) yazılı büyük bir pankart yer aldı. Taraftarlar Filistin bayrakları sallayarak "Filistin bizim için, hadi!" sloganlarıyla tribünleri inletti.
ATHLETIC BILBAO'DAN ANLAMLI TÖREN
Athletic Bilbao Kulübü, resmi sitesinden "Soykırımı durdurun" başlığıyla duyurduğu etkinlik kapsamında maç öncesinde özel bir tören düzenledi. Kulübün elçilerinden Honey Thaljieh ile Bask bölgesindeki Filistinli mülteciler ve Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) temsilcileri sahaya davet edildi. Alkışlarla sahaya giren Thaljieh ve mülteciler, tribünlerden yükselen "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde duygusal anlar yaşadı.
ALAVES TRİBÜNLERİNDE "GUERNICA" MESAJI
Alaves-Elche karşılaşmasında da dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun "Guernica" tablosunun bir replikası tribünlerde sergilendi. 1937'deki faşist bombalamayı simgeleyen bu eserin yanında, "20 binden fazla Filistinli çocuk İsrail bombardımanında hayatını kaybetti" yazılı İngilizce bir mesaj yer aldı. Tribünlerde ayrıca Bask Milliyetçi Partisi renklerinde Ikurrina bayrakları dalgalandı.