Fransa'da 4 gollü düello! Monaco - Nice: 2-2 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Nice, 29. dakikada Sofiane Diop'un attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak 34. dakikada Ali Abdi'nin kırmızı kart görmesiyle Nice 10 kişi kaldı. Buna rağmen pes etmeyen konuk ekip, 42. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Sofiane Diop hata yapmadı ve farkı ikiye çıkardı.

Monaco, ilk yarının son anlarında oyuna tutundu. 45+5. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Ansu Fati, farkı bire indirerek takımı adına umutları yeşertti.

İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi, 56. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına yine Fati geçti ve fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda iki ekip de galibiyet için yüklense de maçta başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco puanını 13'e yükselterek haftayı 5. sırada tamamladı. Nice ise 8 puanla 12. sırada yer aldı.

Ligin gelecek haftasında Monaco, Angers deplasmanına gidecek. Nice ise sahasında Lyon'u konuk edecek.