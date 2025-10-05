PODCAST CANLI YAYIN

Fransa'da 4 gollü düello! Monaco - Nice: 2-2 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1’in 7. haftasında Monaco, sahasında Nice’i ağırladı. Stade Louis II’de oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olurken mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Giriş Tarihi:
Fransa'da 4 gollü düello! Monaco - Nice: 2-2 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Nice, 29. dakikada Sofiane Diop'un attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak 34. dakikada Ali Abdi'nin kırmızı kart görmesiyle Nice 10 kişi kaldı. Buna rağmen pes etmeyen konuk ekip, 42. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Sofiane Diop hata yapmadı ve farkı ikiye çıkardı.

Monaco, ilk yarının son anlarında oyuna tutundu. 45+5. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Ansu Fati, farkı bire indirerek takımı adına umutları yeşertti.

İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi, 56. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına yine Fati geçti ve fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda iki ekip de galibiyet için yüklense de maçta başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco puanını 13'e yükselterek haftayı 5. sırada tamamladı. Nice ise 8 puanla 12. sırada yer aldı.

Ligin gelecek haftasında Monaco, Angers deplasmanına gidecek. Nice ise sahasında Lyon'u konuk edecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya'dan Eminönü'ne...
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor! Heyetler Kahire'de | Trump'tan Gazze tehdidi
Samsunspor - Fenerbahçe | CANLI
ABD basını yazdı! Trump'tan Netanyahu'ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?
Hollanda’dan İngiltere’ye Barselona’ya Kırmızı Hat: On binlerce kişi Gazze için meydanlarda
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü: "Bir gün İsrail yok olacak"
Siber suç örgütleri MİT'ten kaçamadı: 6 ilde eş zamanlı operasyon
4+4+4 zorunlu eğitimde değişiklik sinyali! Bakan Tekin duyurdu: Raporu Başkan Erdoğan'ın onayına sunacağız
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Bu gece orta riskli alana girilecek
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
İtalyan aktivist Tommaso Bortolazzi Müslüman oldu: "Soykırımı bitirmenin zamanı geldi"
Adana kebap diye dil yedirmişler! Zeytinyağında tohum salamda kanatlı et çıktı! İşte 3 Ekim 2025 taklit ve tağşiş güncel liste
Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı "güvenlik" yalanıyla açıklama yaptı
Silahla ateş edenler için yeni cezai düzenleme! Bedeli daha ağır olacak! Trafik cezaları yükseliyor!
Başkan Erdoğan 81 ildeki tüm kadınları "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet etti
Londra’da Filistin eylemi: Yüzlerce kişi gözaltına alındı! Görme engelli protestocu ve köpeğin götürülmesine tepki yağdı
Kuvvetli yağışlarda 2. dalga alarmı: Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! İstanbul, Ankara...
Emekliye 4'lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlular Ocak ayında ne kadar alacak?
11. Yargı Paketi'nde detaylar belli oldu! Suç işleyen çocuklara yeni düzenleme! Cezalar ağırlaşıyor!
Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da