Ev sahibi Everton, ikinci yarıda oyuna dengeyi getirdi. 76. dakikada penaltı kazanan Everton'da Iliman Ndiaye topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. Mavi-beyazlılar, uzatma dakikalarında Jack Grealish'in golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Crystal Palace'ın 19 maçlık namağlup serisi sona erdi. Everton puanını 11'e yükseltirken, Palace 12 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından Crystal Palace, sosyal medya hesabında yer alan "namağlup serisi" bilgisini kaldırdı. Ligin bir sonraki haftasında Everton, Manchester City deplasmanına gidecek. Crystal Palace ise sahasında Bournemouth'u konuk edecek.