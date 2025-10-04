Dortmund ise 23. dakikada Yan Bueno Couto'nun kaydettiği golle skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 tamamlanırken ikinci yarıda iki takım da gol bulamayınca puanlar paylaşıldı.

Karim Adayemi ve Antonio Nusa (EPA)

DORTMUND BAYERN İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla Dortmund puanını 14'e yükseltti ve 1 maç eksiği olan lider Bayern Münih ile arasındaki farkı 1'e indirdi. Leipzig ise 13 puana ulaşarak 3. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Dortmund, deplasmanda lider Bayern Münih ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Leipzig ise sahasında Hamburg'u konuk edecek.