Signal Iduna Park'ta kazanan yok! Borussia Dortmund - RB Leipzig: 1-1 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga’nın 6. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Leipzig’i ağırladı. Zirve hattını yakından ilgilendiren mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Maça hızlı başlayan Leipzig, 7. dakikada Christoph Baumgartner'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dortmund ise 23. dakikada Yan Bueno Couto'nun kaydettiği golle skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 tamamlanırken ikinci yarıda iki takım da gol bulamayınca puanlar paylaşıldı.

DORTMUND BAYERN İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla Dortmund puanını 14'e yükseltti ve 1 maç eksiği olan lider Bayern Münih ile arasındaki farkı 1'e indirdi. Leipzig ise 13 puana ulaşarak 3. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Dortmund, deplasmanda lider Bayern Münih ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Leipzig ise sahasında Hamburg'u konuk edecek.

