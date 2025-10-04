Karşılaşmanın 16. dakikasında Torino, Giovanni Simeone'nin golüyle öne geçti. Lazio ise Matteo Cancellieri'nin 24 ve 40. dakikalarda kaydettiği gollerle ilk devreyi 2-1 üstün tamamladı.

İkinci yarıda Torino, 73. dakikada Che Adams ile skoru eşitledi. Konuk ekip 90+3. dakikada Saul Coco'nun golüyle öne geçerek galibiyete çok yaklaştı. Ancak Lazio, 90+12. dakikada Danilo Cataldi'nin penaltıdan attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.