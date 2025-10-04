PODCAST CANLI YAYIN

İtalya'da nefes kesen son! Lazio - Torino: 3-3 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A’nın 6. haftasında Lazio, sahasında Torino’yu ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3’lük beraberlikle sona erdi.

İtalya'da nefes kesen son! Lazio - Torino: 3-3 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın 16. dakikasında Torino, Giovanni Simeone'nin golüyle öne geçti. Lazio ise Matteo Cancellieri'nin 24 ve 40. dakikalarda kaydettiği gollerle ilk devreyi 2-1 üstün tamamladı.

SON BÖLÜM NEFES KESTİ
İkinci yarıda Torino, 73. dakikada Che Adams ile skoru eşitledi. Konuk ekip 90+3. dakikada Saul Coco'nun golüyle öne geçerek galibiyete çok yaklaştı. Ancak Lazio, 90+12. dakikada Danilo Cataldi'nin penaltıdan attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Torino'nun gol sevinci (EPA)Torino'nun gol sevinci (EPA)

PUANLAR PAYLAŞILDI
Bu sonuçla Lazio puanını 7'ye, Torino ise 5'e yükseltti. Torino'da milli futbolcu Emirhan İlkhan maçı yedek kulübesinde tamamladı.

SIRADAKİ RAKİPLER
Milli aradan sonra Lazio, Atalanta deplasmanına çıkacak. Torino ise sahasında Napoli ile karşılaşacak.

