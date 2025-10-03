Son dakika! A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları için aday kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.
BİZİM ÇOCUKLAR A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
KALECİ
Altay Bayındır
Berke Özer
Mert Günok
Uğurcan Çakır
DEFANS
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Samet Akaydin
Yusuf Akçiçek
Zeki Çelik
ORTA SAHA
Atakan Karazor
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Orkun Kökçü
Salih Özcan
FORVET
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
TD: Vincenzo Montella