Son dakika! A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları için aday kadrosu açıklandı

Son dakika haberi! 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

BİZİM ÇOCUKLAR A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

KALECİ

Altay Bayındır

Berke Özer

Mert Günok

Uğurcan Çakır

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Samet Akaydin

Yusuf Akçiçek

Zeki Çelik

ORTA SAHA

Atakan Karazor

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Orkun Kökçü

Salih Özcan

FORVET

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

TD: Vincenzo Montella

