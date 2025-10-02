PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig takımlarından Marmara Ereğlisi'ndeki 5.0'lık deprem için mesaj

İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem, AFAD tarafından 5.0 büyüklüğünde ölçüldü. Merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan deprem, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin ardından Türkiye’nin önde gelen spor kulüpleri sosyal medya hesaplarından art arda geçmiş olsun mesajları yayımladı. Kulüpler, İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamasını temenni etti.

Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere Süper Lig kulüpleri, Marmara Ereğlisi'ndeki deprem ile ilgili geçmiş olsun mesajı paylaştı.

TFF: Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olan ve İstanbul ile çevre illerde de hissedilen depremde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Galatasaray: Tekirdağ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe: Tekirdağ'da meydana gelen İstanbul ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Beşiktaş: Tekirdağ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Trabzonspor: Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Samsunspor: Tekirdağ'da meydana gelen İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; can ve mal kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Gaziantep FK: Tekirdağ'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını temenni ediyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Göztepe: Tekirdağ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Eyüpspor: Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını temenni ediyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Gençlerbirliği: Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fatih Karagümrük: Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olan, İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

