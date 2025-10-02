PODCAST CANLI YAYIN

İskoçya'da büyük şok! Celtic - Brann: 0-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. hafta karşılaşmasında Celtic ile Braga, Celtic Park’ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Portekiz ekibi Braga 2-0 kazanarak gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.

Giriş Tarihi:
İskoçya'da büyük şok! Celtic - Brann: 0-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmada Braga'ya galibiyeti getiren goller 21. dakikada Ricardo Horta ve 85. dakikada Gabri Martinez'den geldi. Etkili oyunuyla dikkat çeken Portekiz temsilcisi, sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.

BRAGA 6 PUANLA LİDERLİK YOLUNDA

Bu sonuçla birlikte Braga, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 2 galibiyet alarak puanını 6'ya yükseltti. Celtic ise 1 puanda kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

SIRADAKİ MAÇLAR

3. hafta maçında Braga sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Celtic ise zorlu Sturm Graz deplasmanında sahne alacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı'na getirdi! Son gemi Marinette Gazze'ye gidiyor
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan Türkler
Casper
Son dakika! Putin'den Gazze mesajı! Şartını açıkladı: "İki devletli çözüme hizmet edecekse destekleriz"
Kadıköy'de Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCU
Barış Boyun çetesine yönelik soruşturmada yeni perde: Çete talimatlarını avukat taşıdı
Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | Uzman isim açıkladı: Daha büyüğü olur mu? | Panik anı kamerada
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"
Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi
Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek Kudüs'e selam: "Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin"
İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Asgari ücrette 5’li zam formülü: Yüzde 30-50 arası hesap yapıldı! Net maaş 33 bin 156 TL olur mu? Artış emekliye yansır mı?
Devrik diktatör Beşar Esad zehirlendi mi? Firardan bu yana ikinci suikast iddiası
İsrail Sumud Filosu’na saldırdı dünya ayaklandı: On binler sokaklarda! Liderlerden peş peşe tepki
Güllü’nün şüpheli ölümü hakkında flaş gelişme! Dosya cinayet masasında
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!