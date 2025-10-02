Karşılaşmada Braga'ya galibiyeti getiren goller 21. dakikada Ricardo Horta ve 85. dakikada Gabri Martinez'den geldi. Etkili oyunuyla dikkat çeken Portekiz temsilcisi, sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.
BRAGA 6 PUANLA LİDERLİK YOLUNDA
Bu sonuçla birlikte Braga, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 2 galibiyet alarak puanını 6'ya yükseltti. Celtic ise 1 puanda kalarak hayal kırıklığı yaşadı.
SIRADAKİ MAÇLAR
3. hafta maçında Braga sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Celtic ise zorlu Sturm Graz deplasmanında sahne alacak.