Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek Kudüs'e selam: "Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransa'nın Nice takımını konuk etti. Karşılaşmada taraftarlar İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterirken Filistin'e destek verdi.
NEHİRDEN DENİZE FİLİSTİN ÖZGÜR
Tribünlerin birleşim noktasında dev bir Filistin bayrağı yer aldı.
İki kale arkasında İngilizce olarak, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Filistin'deki her çocuk güvenliği, sevgiyi ve geleceği hak ediyor" yazılı pankartlar asıldı.
Tribünde yer alan Kudüs pankartı ise dikkatlerden kaçmadı.