PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek Kudüs'e selam: "Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransa'nın Nice takımını konuk etti. Karşılaşmada taraftarlar İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterirken Filistin'e destek verdi. Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümünde taraftarların açtığı pankart ise dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek Kudüs'e selam: "Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransa'nın Nice takımını konuk etti. Karşılaşmada taraftarlar İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterirken Filistin'e destek verdi.

Taraftarlar Filistin bayrakları açtı. (İHA)Taraftarlar Filistin bayrakları açtı. (İHA)

NEHİRDEN DENİZE FİLİSTİN ÖZGÜR

Tribünlerin birleşim noktasında dev bir Filistin bayrağı yer aldı.

Filistin'e destek pankartları asıldı. (AA)Filistin'e destek pankartları asıldı. (AA)

İki kale arkasında İngilizce olarak, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Filistin'deki her çocuk güvenliği, sevgiyi ve geleceği hak ediyor" yazılı pankartlar asıldı.

Filistin'e destek pankartları asıldı. (AA)Filistin'e destek pankartları asıldı. (AA)

Tribünde yer alan Kudüs pankartı ise dikkatlerden kaçmadı.

Filistin'e destek pankartları asıldı. (AA)Filistin'e destek pankartları asıldı. (AA)

"BU COĞRAFYANIN YEGANE SAHİBİ SENSİN.

Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünde taraftarların açtığı pankartta Kubbetü's-Sahra'nın önünde Türk bayrağı taşıyan askeri kıyafetli bir figürün arkadan silueti görülüyor.

Afişin üstünde ise, "Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin." ifadeleri yer alıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan Türkler
Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | Uzman isim açıkladı: Daha büyüğü olur mu? | Panik anı kamerada
Casper
Fenerbahçe - Nice | CANLI
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"
Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi
CANLI ANLATIM | İsrail Gazze sularındaki Mikeno'ya saldırdı aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi | İkinci filo yola çıktı
İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Asgari ücrette 5’li zam formülü: Yüzde 30-50 arası hesap yapıldı! Net maaş 33 bin 156 TL olur mu? Artış emekliye yansır mı?
Devrik diktatör Beşar Esad zehirlendi mi? Firardan bu yana ikinci suikast iddiası
İsrail Sumud Filosu’na saldırdı dünya ayaklandı: On binler sokaklarda! Liderlerden peş peşe tepki
İsrail tarafından alıkonulmadan önce bu videoyu çekti! Semanur Sönmez Yaman'dan dünyaya çağrı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5'inci duruşma ertelendi!
Güllü’nün şüpheli ölümü hakkında flaş gelişme! Dosya cinayet masasında
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
TBMM'de renkli anlar! Önce açılış sonra resepsiyon... Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: Tek tek tokalaştı
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!