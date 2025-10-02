Karşılaşmada Betis'e galibiyeti getiren goller 31. dakikada Giovani Lo Celso ve 53. dakikada Hidalgo Son'un kendi kalesine attığı golle geldi. İspanyol temsilcisi bu gollerle sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.
AMRABAT 14 DAKİKA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'den Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat, maçın son bölümünde oyuna dahil oldu. Faslı orta saha oyuncusu 76. dakikadan itibaren 14 dakika sahada kaldı.
PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR
Bu sonuçla Real Betis puanını 4'e yükseltirken, Ludogorets 3 puanda kaldı. Bir sonraki hafta Betis, Belçika'da Genk deplasmanına çıkacak. Ludogorets ise İsviçre temsilcisi Young Boys'a konuk olacak.