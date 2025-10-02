PODCAST CANLI YAYIN

Bulgaristan'da zafer akşamı! Ludogorets - Real Betis: 0-2 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Ludogorets Razgrad, sahasında İspanyol ekibi Real Betis’i ağırladı. Huvepharma Arena’da oynanan mücadeleyi Betis 2-0 kazanarak grupta önemli bir üç puan elde etti.

Karşılaşmada Betis'e galibiyeti getiren goller 31. dakikada Giovani Lo Celso ve 53. dakikada Hidalgo Son'un kendi kalesine attığı golle geldi. İspanyol temsilcisi bu gollerle sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.

AMRABAT 14 DAKİKA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'den Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat, maçın son bölümünde oyuna dahil oldu. Faslı orta saha oyuncusu 76. dakikadan itibaren 14 dakika sahada kaldı.

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla Real Betis puanını 4'e yükseltirken, Ludogorets 3 puanda kaldı. Bir sonraki hafta Betis, Belçika'da Genk deplasmanına çıkacak. Ludogorets ise İsviçre temsilcisi Young Boys'a konuk olacak.

