Berke Özer (REUTERS)

3 KEZ TEKRARLANAN PENALTIDA 3 KURTARIŞ

Lille kalesini koruyan Berke Özer, 82. dakikadan itibaren adeta tarih yazdı. İlk penaltıda Artem Dovbyk'in vuruşunu çeldi, fakat savunma oyuncularının ihlali nedeniyle tekrar edildi.

İkinci denemede yine Dovbyk'in şutunu kurtardı, ancak bu kez ayağının çizgide olmaması gerekçesiyle penaltı tekrarlandı. 85 dakikada Soule topun başına geçti, Berke bu vuruşu da çıkararak 3 kez üst üste penaltı kurtardı.