Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede Fransız ekibine galibiyeti getiren golü 6. dakikada Hakon Haraldsson kaydetti. Bu sonuçla Lille puanını 6'ya yükseltirken, Roma 3 puanda kaldı.
3 KEZ TEKRARLANAN PENALTIDA 3 KURTARIŞ
Lille kalesini koruyan Berke Özer, 82. dakikadan itibaren adeta tarih yazdı. İlk penaltıda Artem Dovbyk'in vuruşunu çeldi, fakat savunma oyuncularının ihlali nedeniyle tekrar edildi.
İkinci denemede yine Dovbyk'in şutunu kurtardı, ancak bu kez ayağının çizgide olmaması gerekçesiyle penaltı tekrarlandı. 85 dakikada Soule topun başına geçti, Berke bu vuruşu da çıkararak 3 kez üst üste penaltı kurtardı.
TÜRK DERBİSİ: BERKE VE ZEKİ SAHADA
Roma'da forma giyen Zeki Çelik ile Lille kalecisi Berke Özer, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Türk futbolcuların karşı karşıya geldiği mücadele, Berke'nin tarihi performansıyla hafızalara kazındı.