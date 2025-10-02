PODCAST CANLI YAYIN

Berke Özer'in tarihi akşamı! Roma - Lille: 0-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Lille, deplasmanda Roma’yı 1-0 mağlup ederek büyük bir galibiyete imza attı. Karşılaşmaya damgasını vuran isim ise Türk kaleci Berke Özer oldu. Milli file bekçisi, kurtardığı 3 penaltıyla akşama damga vurdu.

Giriş Tarihi:
Berke Özer'in tarihi akşamı! Roma - Lille: 0-1 | MAÇ SONUCU

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede Fransız ekibine galibiyeti getiren golü 6. dakikada Hakon Haraldsson kaydetti. Bu sonuçla Lille puanını 6'ya yükseltirken, Roma 3 puanda kaldı.

Berke Özer (REUTERS)Berke Özer (REUTERS)

3 KEZ TEKRARLANAN PENALTIDA 3 KURTARIŞ

Lille kalesini koruyan Berke Özer, 82. dakikadan itibaren adeta tarih yazdı. İlk penaltıda Artem Dovbyk'in vuruşunu çeldi, fakat savunma oyuncularının ihlali nedeniyle tekrar edildi.

İkinci denemede yine Dovbyk'in şutunu kurtardı, ancak bu kez ayağının çizgide olmaması gerekçesiyle penaltı tekrarlandı. 85 dakikada Soule topun başına geçti, Berke bu vuruşu da çıkararak 3 kez üst üste penaltı kurtardı.

Berke Özer (REUTERS)Berke Özer (REUTERS)

TÜRK DERBİSİ: BERKE VE ZEKİ SAHADA

Roma'da forma giyen Zeki Çelik ile Lille kalecisi Berke Özer, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Türk futbolcuların karşı karşıya geldiği mücadele, Berke'nin tarihi performansıyla hafızalara kazındı.

Berke Özer (REUTERS)Berke Özer (REUTERS)

LİLLE AVANTAJI KAPTI

Bu sonuçla Lille Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Roma ise 3 puanda kalarak grupta geriye düştü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan Türkler
Son dakika! Putin'den Gazze mesajı! Şartını açıkladı: "İki devletli çözüme hizmet edecekse destekleriz"
Casper
Kadıköy'de Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCU
Barış Boyun çetesine yönelik soruşturmada yeni perde: Çete talimatlarını avukat taşıdı
Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | Uzman isim açıkladı: Daha büyüğü olur mu? | Panik anı kamerada
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"
Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi
Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek Kudüs'e selam: "Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin"
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı'na getirdi! Son gemi Marinette Gazze'ye gidiyor
İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Asgari ücrette 5’li zam formülü: Yüzde 30-50 arası hesap yapıldı! Net maaş 33 bin 156 TL olur mu? Artış emekliye yansır mı?
Devrik diktatör Beşar Esad zehirlendi mi? Firardan bu yana ikinci suikast iddiası
İsrail Sumud Filosu’na saldırdı dünya ayaklandı: On binler sokaklarda! Liderlerden peş peşe tepki
Güllü’nün şüpheli ölümü hakkında flaş gelişme! Dosya cinayet masasında
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!