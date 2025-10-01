Victor Osimhen'in golü milyonlarca lirayı kasaya koydu! İşte Galatasaray'ın kazancı

PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı İngiltere devi Liverpool’u Victor Osimhen’in golüyle 1-0 mağlup etti. Cimbom, rakibini yenip 3 puanı hanesine yazdırırken milyonlarca lirayı da kasasına koydu.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde evinde süren 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Galatasaray, RAMS Park'taki son Devler Ligi galibiyetini 28 Kasım 2018'de Lokomotiv Moskova karşısında 2-0'lık skorla almıştı.

LIVERPOOL'A KARŞI İKİNCİ ZAFER

İki takım resmi maçlarda 5. kez karşı karşıya gelirken, Galatasaray bu sonuçla Liverpool'a karşı ikinci galibiyetini elde etti. Daha önceki karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 1 Liverpool galibiyeti bulunuyordu.

UEFA'DAN DEV PRİM

Cimbom, tarihi zaferin ardından kasasını da doldurdu. UEFA'nın galibiyet ödülü kapsamında sarı-kırmızılı kulüp 2 milyon 100 bin Euro (yaklaşık 103 milyon TL) gelir elde etti.

