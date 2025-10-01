Beşiktaş'ın lideri Rafa Silva!

PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş’ın Süper Lig’de Kocaelispor karşısında aldığı 3-1’lik galibiyete damga vuran isim yine Rafa Silva oldu. Sezon başından bu yana sergilediği üstün performansla dikkat çeken Portekizli yıldız, attığı goller ve oyun içindeki katkısıyla adeta takımın hücum yükünü sırtladı.

Kocaelispor filelerini de havalandıran Rafa Silva, bu sezon gol sayısını 5'e çıkardı. Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu unvanını pekiştiren tecrübeli futbolcu, hücum hattındaki kilit rolüyle rakip savunmaların en çok çekindiği isim haline geldi.

İSTATİSTİKLERİN LİDERİ

Rafa Silva, yalnızca golleriyle değil, rakamlarla da fark yaratıyor. Rakip kaleye gönderdiği 19 şutla takımda birinci sırada yer alan Portekizli, aynı zamanda ceza sahasında 38 kez topla buluşarak Beşiktaş'ın en çok fırsat yaratan oyuncusu oldu. Sergen Yalçın'ın sisteminde vazgeçilmez bir rol üstlenen yıldız futbolcu, istatistiklerde zirveye adını yazdırdı.

RAKİPLERİN ÖNLEMLERİ YETMEDİ

Rakip savunmaların özel önlem aldığı Rafa Silva, bu sezon 11 kez faule maruz kaldı ve Beşiktaş'ta en çok faul yapılan oyuncu oldu. Tüm engellemelere rağmen sahada gösterdiği direnç ve etkili oyunuyla taraftardan tam not aldı.

TARAFTARIN UMUDU: RAFA

Beşiktaş camiasında, şampiyonluk yarışında Rafa Silva'nın performansının belirleyici olacağı görüşü hâkim. Yıldız futbolcunun formunu sürdürmesi halinde siyah-beyazlıların zirve yarışında iddialı bir konuma gelmesi bekleniyor. Taraftarlar, Portekizli yıldızın yüksek form grafiğiyle umutlarını giderek artırıyor.

