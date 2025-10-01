Beşiktaş'ın lideri Rafa Silva!

Kocaelispor filelerini de havalandıran Rafa Silva, bu sezon gol sayısını 5'e çıkardı. Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu unvanını pekiştiren tecrübeli futbolcu, hücum hattındaki kilit rolüyle rakip savunmaların en çok çekindiği isim haline geldi.

Rafa Silva (AA) İSTATİSTİKLERİN LİDERİ Rafa Silva, yalnızca golleriyle değil, rakamlarla da fark yaratıyor. Rakip kaleye gönderdiği 19 şutla takımda birinci sırada yer alan Portekizli, aynı zamanda ceza sahasında 38 kez topla buluşarak Beşiktaş'ın en çok fırsat yaratan oyuncusu oldu. Sergen Yalçın'ın sisteminde vazgeçilmez bir rol üstlenen yıldız futbolcu, istatistiklerde zirveye adını yazdırdı.