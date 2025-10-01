Beşiktaş Teknik Direktörü moral aşısıyla yıldızları kendine getirdi! Sergen Kartal'a iyi geldi!

Kayserispor ve Kocaelispor maçlarında yıldız oyuncular performanslarını daha üst seviyeye çıkardı. Yalçın, sadece yıldız oyunculara değil takımdaki genç yıldızlara yaptığı sihirli dokunuşla da dikkat çekiyor. Beşiktaş belki oyun anlamında istenilen seviyede olmasa da önemli isimlerin sorumluluk alması ve mental açıdan daha iyi seviyeye gelmesiyle kendine geldi.



Sergen Yalçın (Takvim.com.tr)



Siyah-Beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı derbi maç öncesi elde ettiği Kocaelispor galibiyetiyle birlikte moral motivasyon olarak iyi bir seviyeye geldi. Sergen Yalçın, cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi oyuncularını hem mental hem de fiziksel olarak hazırlıyor