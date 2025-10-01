PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş Teknik Direktörü moral aşısıyla yıldızları kendine getirdi! Sergen Kartal'a iyi geldi!

Sergen Yalçın, 2 haftalık süreçte Rafa Silva, Orkun Kökçü, Cerny, Ndidi ve Abraham ile toplantılar yaptı. Sonrasında ise yıldız oyuncuların performansları arttı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dokunuşu... Sergen hocanın göreve başladıktan sonra ilk işi takımın mental seviyesini yukarı çekmek oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yıldız oyuncularla birebir toplantılar gerçekleştirdi ve onların yeniden özgüven kazanmasını sağladı. Portekizli yıldız Rafa Silva, Orkun Kökçü, Wilfried Ndidi ve Tammy Abraham gibi yıldızlarla birebir toplantılar gerçekleştiren Sergen hoca, moral aşısıyla özgüvenlerini yerine getirdi.

Kayserispor ve Kocaelispor maçlarında yıldız oyuncular performanslarını daha üst seviyeye çıkardı. Yalçın, sadece yıldız oyunculara değil takımdaki genç yıldızlara yaptığı sihirli dokunuşla da dikkat çekiyor. Beşiktaş belki oyun anlamında istenilen seviyede olmasa da önemli isimlerin sorumluluk alması ve mental açıdan daha iyi seviyeye gelmesiyle kendine geldi.

Siyah-Beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı derbi maç öncesi elde ettiği Kocaelispor galibiyetiyle birlikte moral motivasyon olarak iyi bir seviyeye geldi. Sergen Yalçın, cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi oyuncularını hem mental hem de fiziksel olarak hazırlıyor

