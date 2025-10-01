Anthony Nwakaeme Trabzon'a geliyor! Benjamin Bouchuari İstanbul'da

Salı günü şehre gelecek olan Nwakaeme, hem tedavisine devam edecek hem de teknik direktör Tekke ile bir araya gelecek. Devre arasına kadar sahada görev alması beklenmeyen tecrübeli futbolcu, bilgi ve birikimiyle hocasına yardımcı olacak.
BOUCHUARI İSTANBUL'DA
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan bir diğer isim Benjamin Bouchuari ise İstanbul'a gitti. Oyuncunun MR programı yapılacak ve çıkacak sonuca göre takıma dönüş süreci belirlenecek.
SORUNLAR AZALIYOR
Bordo-mavili ekipte cezasını tamamlayan Oulai takıma geri dönerken, sakat oyuncu sayısının da giderek azaldığı kaydedildi.