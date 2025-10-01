PODCAST CANLI YAYIN

Anthony Nwakaeme Trabzon'a geliyor! Benjamin Bouchuari İstanbul'da

Sezon başında yaşadığı sakatlıkla Trabzonspor’un planlarını bozan Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takımla bağlarını koparmadı. A takım listesinde yer almayan deneyimli oyuncu, sakatlığının ikinci bölümünde tedavi sürecini Trabzon’da sürdürecek.

Salı günü şehre gelecek olan Nwakaeme, hem tedavisine devam edecek hem de teknik direktör Tekke ile bir araya gelecek. Devre arasına kadar sahada görev alması beklenmeyen tecrübeli futbolcu, bilgi ve birikimiyle hocasına yardımcı olacak.

Benjamin Bouchouari (AA)Benjamin Bouchouari (AA)

BOUCHUARI İSTANBUL'DA

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan bir diğer isim Benjamin Bouchuari ise İstanbul'a gitti. Oyuncunun MR programı yapılacak ve çıkacak sonuca göre takıma dönüş süreci belirlenecek.

Fatih Tekke (AA)Fatih Tekke (AA)

SORUNLAR AZALIYOR

Bordo-mavili ekipte cezasını tamamlayan Oulai takıma geri dönerken, sakat oyuncu sayısının da giderek azaldığı kaydedildi.

Trabzonspor son maçında Karagümrük'ü 4-3 yendi (AA)Trabzonspor son maçında Karagümrük'ü 4-3 yendi (AA)

MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYOR

Teknik direktör Tekke, elinin milli arada daha da rahatlayacağını düşünürken, gözünü tamamen Kayserispor maçına çevirmiş durumda. Bordo-mavililer, bu karşılaşmayı kazanarak milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

