Rams Park'ta Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ı rahatsız eden gürültü

Maça yedek başlayan Mohamed Salah, yoğun ıslıklardan rahatsız oldu. Mısırlı yıldız, kulaklarını kapatarak kendini korumaya çalıştı. Bu anlar kameralar tarafından net bir şekilde kaydedildi ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İNGİLİZ GAZETECİDEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

İngiliz gazeteci Lewis Steele, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda RAMS Park'taki atmosferi şu sözlerle anlattı: "Sanırım bir futbol maçında şimdiye kadar hatırladığım en gürültülü ve en saldırgan atmosfer bu. Tam anlamıyla çılgın bir yer."

CANLI YAYINDA YORUMCULARIN TEPKİSİ

Maçın yayınında da tribünlerin sesi sık sık gündeme geldi. Ünlü spiker Jon Champion, "Sen konuşuyorsun ama ben ne anlattığını duymuyorum! Bu ortam nedir böyle…" ifadeleriyle atmosferin gürültüsünü vurguladı. Eski İngiliz futbolcu Alan Shearer ise "Burası elektrik dolu!" diyerek tribünleri övdü.