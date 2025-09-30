PODCAST CANLI YAYIN

Rams Park'ta Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ı rahatsız eden gürültü

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Galatasaray – Liverpool mücadelesi sadece sahadaki futboluyla değil, tribünlerdeki atmosferiyle de gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Liverpoollu futbolcuların her topla buluşmasında inanılmaz bir ıslık fırtınası estirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rams Park'ta Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ı rahatsız eden gürültü

Maça yedek başlayan Mohamed Salah, yoğun ıslıklardan rahatsız oldu. Mısırlı yıldız, kulaklarını kapatarak kendini korumaya çalıştı. Bu anlar kameralar tarafından net bir şekilde kaydedildi ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İNGİLİZ GAZETECİDEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

İngiliz gazeteci Lewis Steele, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda RAMS Park'taki atmosferi şu sözlerle anlattı: "Sanırım bir futbol maçında şimdiye kadar hatırladığım en gürültülü ve en saldırgan atmosfer bu. Tam anlamıyla çılgın bir yer."

CANLI YAYINDA YORUMCULARIN TEPKİSİ

Maçın yayınında da tribünlerin sesi sık sık gündeme geldi. Ünlü spiker Jon Champion, "Sen konuşuyorsun ama ben ne anlattığını duymuyorum! Bu ortam nedir böyle…" ifadeleriyle atmosferin gürültüsünü vurguladı. Eski İngiliz futbolcu Alan Shearer ise "Burası elektrik dolu!" diyerek tribünleri övdü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Galatasaray - Liverpool | CANLI
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Itamar Ben-Gvir ayaklandı! Trump'ın Gazze planına aşırı sağcı İsrailli bakanlardan itiraz
Son dakika: Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Eski tip sürücü belgesi yenilemede son tarih 31 Ekim! Bakan Yerlikaya uyardı: Süre uzatılmayacak!
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu komisyon yasa hazırlama komisyonu değil"
Olağanüstü toplantıda "işgal" vurgusu | ABD Başkanı Trump yüzlerce amiral ve generale hitap etti
Beklenen gemilerden ilki geldi! Türkiye enerjide zirveye oynuyor
İsrail’den Sumud Filosu’na psikolojik savaş! Tel Aviv’de saldırı hazırlığı mesajı
Son dakika: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hafriyat soruşturması Antalyaspor Derneği'ne sıçradı: 20 şüpheli gözaltında
MİT'ten "veri casuslarına" operasyon: Sorgu panelleri ve siteler kapatıldı
Küçük İbo kariyerindeki değişimi yıllar sonra ilk kez TAKVİM’e anlattı: Nerede bu adamın eski sesi?
Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
Küresel Sumud Filosu MSB'ye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecek
Trabzon’da büyük panik! İnsansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi