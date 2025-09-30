Onuachu’nun müthiş vuruşu dünya gündemine oturdu

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Fatih Karagümrük maçında attığı sıra dışı golle sadece Türkiye'de değil, uluslararası basında da büyük yankı uyandırdı. Binlerce beğeni, yorum ve paylaşım alan gol, futbolseverler tarafından sezonun en iyilerinden biri olarak değerlendirildi.

Onuachu'nun 'sıradışı golü' Avrupa'yı salladı (DHA) Nijerya merkezli Legit.ng, Onuachu'nun sıra dışı golünü "Harika bir overhead kick" sözleriyle manşetine taşıdı. EaglesTracker, Football 411, Pulse Sports Nigeria ve Complete Sports gibi uluslararası erişime sahip Nijerya merkezli futbol hesapları da Onuachu'nun vuruşunu "Dünya çapında" bir gol olarak nitelendirdi.