Onuachu’nun müthiş vuruşu dünya gündemine oturdu

Yıldız futbolcunun Karagümrük maçında attığı sıra dışı gol için Nijerya basınından Legit.ng, “Harika bir overhead kick” derken Avrupa’da yüksek takipçili futbol hesapları da gol için “FIFA’dan çıkmış gibi” ve “Bu sezonun en iyisi” şeklinde yorumlarda bulundu.

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Fatih Karagümrük maçında attığı sıra dışı golle sadece Türkiye'de değil, uluslararası basında da büyük yankı uyandırdı. Binlerce beğeni, yorum ve paylaşım alan gol, futbolseverler tarafından sezonun en iyilerinden biri olarak değerlendirildi.

Onuachu'nun 'sıradışı golü' Avrupa'yı salladı (DHA)Onuachu'nun 'sıradışı golü' Avrupa'yı salladı (DHA)

Nijerya merkezli Legit.ng, Onuachu'nun sıra dışı golünü "Harika bir overhead kick" sözleriyle manşetine taşıdı. EaglesTracker, Football 411, Pulse Sports Nigeria ve Complete Sports gibi uluslararası erişime sahip Nijerya merkezli futbol hesapları da Onuachu'nun vuruşunu "Dünya çapında" bir gol olarak nitelendirdi.

SANİYELİK BİR KARARDI
Avrupa'daki yüksek takipçili futbol hesapları da golü paylaşarak büyük etkileşim topladı. Yorumlarda "Bu sezonun en iyisi", "FIFA oyunundan çıkmış gibi" ve "Trabzonspor tarihine geçer" ifadeleri öne çıktı. Onuachu attığı sıra dışı gol sonrası, "Golü tarif etmem gerekirse içgüdüsel olarak attığım bir gol çünkü karar almam gerekiyordu. O hareketin doğru olacağına inandım. Saniyelik bir karar aslında." dedi.

